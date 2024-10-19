Будете варить борщ только ради этих пампушек: идеальный и простой рецепт теста на булочки (видео)
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Никто не сможет отказаться
Борщ – традиционное украинское блюдо, которое подают со сметаной и чесночными пампушками. Это сочетание создает неповторимый вкус и подчеркивает подлинность блюда. Поэтому важно знать рецепт не только самого борща, но и вкусных дополнений к нему.
Сегодня мы хотим поделиться рецептом пампушек, которые получаются чрезвычайно вкусными. А опубликовали его на Instagram-странице "katia cooking".
Как приготовить пампушки с чесноком
Ингредиенты для теста:
- мука – 450-500 г;
- молоко – 250 мл;
- соль – щепотка;
- сахар – 1 ч. л.;
- дрожжи сухие – 10 г;
- масло – 50 мл;
Ингредиенты для заправки:
- масло – 100 мл;
- зелень – пучок;
- соль – 0,5 ч. л.;
- перец;
- чеснок – 3-4 зуб.;
Способ приготовления:
1.В глубокую миску просеять муку, добавить дрожжи, сахар и соль, перемешать.
2.Добавить теплое молоко и масло, перемешать сначала лопаткой, а затем месить руками в течение 5-7 минут.
3.Накрыть тесто полотенцем и отправить в теплое место на 30 минут.
4.Для заправки соединить масло, перец, зелень и чеснок, пропущенный через пресс, перемешать.
5.Сформовать пампушки и выложить их на застеленный пергаментом и смазанный маслом противень.
6.Накрыть пампушки полотенцем и оставить на минут 10.
7. Выпекать в разогретой до 180 градусов сковороде в течение 15-20 мин.
8.Достать пампушки, накрыть полотенцем на 5 минут, разломать и полить заправкой.