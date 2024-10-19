Будете варить борщ только ради этих пампушек: идеальный и простой рецепт теста на булочки (видео)

Никто не сможет отказаться

Борщ – традиционное украинское блюдо, которое подают со сметаной и чесночными пампушками. Это сочетание создает неповторимый вкус и подчеркивает подлинность блюда. Поэтому важно знать рецепт не только самого борща, но и вкусных дополнений к нему.

Сегодня мы хотим поделиться рецептом пампушек, которые получаются чрезвычайно вкусными. А опубликовали его на Instagram-странице "katia cooking".

Как приготовить пампушки с чесноком

Ингредиенты для теста:

мука – 450-500 г;

молоко – 250 мл;

соль – щепотка;

сахар – 1 ч. л.;

дрожжи сухие – 10 г;

масло – 50 мл;

Ингредиенты для заправки:

масло – 100 мл;

зелень – пучок;

соль – 0,5 ч. л.;

перец;

чеснок – 3-4 зуб.;

Способ приготовления:

1.В глубокую миску просеять муку, добавить дрожжи, сахар и соль, перемешать.

2.Добавить теплое молоко и масло, перемешать сначала лопаткой, а затем месить руками в течение 5-7 минут.

3.Накрыть тесто полотенцем и отправить в теплое место на 30 минут.

4.Для заправки соединить масло, перец, зелень и чеснок, пропущенный через пресс, перемешать.

5.Сформовать пампушки и выложить их на застеленный пергаментом и смазанный маслом противень.

6.Накрыть пампушки полотенцем и оставить на минут 10.

7. Выпекать в разогретой до 180 градусов сковороде в течение 15-20 мин.

8.Достать пампушки, накрыть полотенцем на 5 минут, разломать и полить заправкой.