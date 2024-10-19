Цей рецепт "Шуби" здивує всіх: чим замінити основний інгредієнт (відео)

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Салат "Шубу" хоч раз в житті їли напевно всі. При цьому в Україні багато хто продовжує готувати цю традиційну страву.

Сьогодні ми хочемо розповісти, як зробити "Шубу" ще смачнішою, замінивши основний інгредієнт та додавши кілька нових. А рецептом смакоти з нами поділилися на YouTube-каналі "Ольга Чимич".

Як приготувати шубу зі скумбрією

Спосіб приготування:

Інгредієнти:

копчена скумбрія;

цибуля — 1 шт.;

картопля відварена — 2-3 шт.;

сіль — дрібка;

яйця варені — 4 шт.;

морква варена — 1-2 шт.;

буряк варений — 2-3 шт.;

Спосіб приготування:

1.Скумбрію почистити, прибрати все зайве, відділити м'якоть та нарізати невеликими кубиками.

2.Цибулю дрібно нарізати, додати трішки солі, цукру, оцту, залити окропом та залишити на 10 хвилин, після чого воду злити.

3.Овочі відварити та натерти на дрібній тертці.

4.На дно контейнера викласти скумбрію.

5.Зверху викласти цибулю, зробити майонезну сіточку.

6.Викласти картоплю, зробити майонезну сіточку, поперчити.

7.Викласти варені яйця, зробити майонезну сіточку.

8.Викласти моркву, зробити майонезну сіточку.

9.Викласти буряк, змазати майонезом.