Этот рецепт "Шубы" удивит всех: чем заменить основной ингредиент (видео)

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Салат "Шубу" хоть раз в жизни ели наверняка все. При этом в Украине многие продолжают готовить это традиционное блюдо.

Сегодня мы хотим рассказать, как сделать "Шубу" еще вкуснее, заменив основной ингредиент и добавив несколько новых. А рецептом вкусности с нами поделились на YouTube-канале "Ольга Чимич".

Как приготовить шубу со скумбрией

Способ приготовления:

Ингредиенты:

копченая скумбрия;

лук – 1 шт.;

картофель отварной — 2-3 шт.;

соль — щепотка;

яйца вареные – 4 шт.;

морковь вареная — 1-2 шт.;

свекла вареная — 2-3 шт.;

Способ приготовления:

1.Скумбрию почистить, убрать все лишнее, отделить мякоть и нарезать небольшими кубиками.

2.Лук мелко нарезать, добавить немного соли, сахара, уксуса, залить кипятком и оставить на 10 минут, после чего воду слить.

3.Овощи отварить и натереть на мелкой терке.

4.На дно контейнера выложить скумбрию.

5.Сверху выложить лук, сделать майонезную сеточку.

6. Выложить картофель, сделать майонезную сеточку, поперчить.

7. Выложить вареные яйца, сделать майонезную сеточку.

8. Выложить морковь, сделать майонезную сеточку.

9. Выложить свеклу, смазать майонезом.