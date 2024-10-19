Ця капуста ідеально проквашується: рецепт, який вийде у кожного (відео)

Як приготувати квашену капусту

Сезон заготівель на зиму триває. Якщо ви вже закрили яблучне варення, час подумати і про квашену капусту.

Якщо ви переживали, що ця закуска у вас не вийде — не біда. Адже є дуже смачний і перевірений рецепт. Цей спосіб приготування класичний і вдалий, капуста ідеально проквашується. Як її заготувати, на своєму ютуб-каналі розповіла кулінарна блогерка Лілія Цвіт.

Інгредієнти:

Капуста білокачанна — 3 кг

Морква — 1 шт.

Сіль — 2 ст. ложки (з гіркою)

Спосіб приготування:

Наріжте капусту соломкою, чим тонше, тим краще. Моркву натріть на крупній тертці. З'єднайте капусту, моркву і сіль у великій мисці. Ретельно перемішайте руками, щоб капуста пустила сік. Щільно утрамбуйте капусту в стерилізовані трилітрові банки. Поставте банки з капустою в глибоку тарілку (на випадок, якщо витікатиме сік) і накрийте кришкою з отвором або марлею. Залиште в теплому місці на 3-5 днів. Щодня протикайте капусту дерев'яною паличкою до дна, щоб випускати газ. Коли капуста досягне бажаної кислоти, перенесіть банки в холодне місце для зберігання.

Ось і все — рецепт надзвичайно простий, нічого зайвого. Також ми ділились рецептом особливо смачного пюре.