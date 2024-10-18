Справжній закарпатський бограч: розкішний суперм'ясний рецепт (відео)

Апетитний бограч готується так

Автентичні страви — ситні, смачні та особливі. Ми ділились рецептом апетитних гречаників. Тепер розповідаємо, як приготувати справжній закарпатський бограч.

На ютуб-каналі "Наші Бесаги" розповіли, як приготувати бограч в казані на велику компанію, хоча його можна легко перетворити і на домашній рецепт на плиті. Ця страва готується з п’яти видів м’яса, тож вона виходить суперм’ясною.

Інгредієнти:

Кістки телячі

Кістки свинячі

Свиняча нога

Морква

Цибулина

Перець горошком

Лавровий лист

Сіль

Для бограчу:

Олія

Копчена підчеревина

Цибуля

Мелена копчена паприка

Мелена солодка паприка

Вода або юшка

Ребра телячі

Грудинка свиняча з кісткою

Відбірна свинина

Спеції (чорний мелений перець, мускатний горіх, шафран)

Гострий соус (ерош пішта)

Сухий червоний перець

Мисливська ковбаса

Морква

Картопля

Солодкий перець

Помідори (зацукровані)

Щипані галушки

Зелень (петрушка, кріп)

Сіль до смаку

Для галушок:

Яйця

Борошно

Кріп свіжий

Сода

Спосіб приготування:

Заздалегідь зваріть густий бульйон з кісток, овочів і спецій. Процідіть і відставте. Також заздалегідь замісіть тісто на галушки. У казані розігрійте олію і обсмажте кубики копченої підчеревини до золотистої скоринки. Додайте цибулю і смажте до прозорості. Додайте мелену копчену паприку і швидко перемішайте, щоб не підгоріла. Потім додайте мелену солодку паприку. Залийте в казан юшку або воду. Додайте телячі ребра і грудинку. Доведіть до кипіння і варіть годину. Додайте відбірну свинину, спеції, гострий соус і сухий червоний перець. Тоді вкиньте порізану моркву, картоплю і солодкий перець. Варіть до готовності овочів. Додайте зацукровані помідори. "Відщипуючи" з кульки тіста шматочки, вкидайте їх в каструлю — так виходять щипані галушки. Варіть до готовності. Перед подачею посипте свіжою зеленню.

Час приготування може варіюватися залежно від типу м’яса і овочів. Кількість продуктів підбирайте так, щоб вийшов дуже густий суп. Також ми розповідали, як дуже смачно приготувати печінку.