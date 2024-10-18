Справжній закарпатський бограч: розкішний суперм'ясний рецепт (відео)
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Апетитний бограч готується так
Автентичні страви — ситні, смачні та особливі. Ми ділились рецептом апетитних гречаників. Тепер розповідаємо, як приготувати справжній закарпатський бограч.
На ютуб-каналі "Наші Бесаги" розповіли, як приготувати бограч в казані на велику компанію, хоча його можна легко перетворити і на домашній рецепт на плиті. Ця страва готується з п’яти видів м’яса, тож вона виходить суперм’ясною.
Інгредієнти:
- Кістки телячі
- Кістки свинячі
- Свиняча нога
- Морква
- Цибулина
- Перець горошком
- Лавровий лист
- Сіль
Для бограчу:
- Олія
- Копчена підчеревина
- Цибуля
- Мелена копчена паприка
- Мелена солодка паприка
- Вода або юшка
- Ребра телячі
- Грудинка свиняча з кісткою
- Відбірна свинина
- Спеції (чорний мелений перець, мускатний горіх, шафран)
- Гострий соус (ерош пішта)
- Сухий червоний перець
- Мисливська ковбаса
- Морква
- Картопля
- Солодкий перець
- Помідори (зацукровані)
- Щипані галушки
- Зелень (петрушка, кріп)
- Сіль до смаку
Для галушок:
- Яйця
- Борошно
- Кріп свіжий
- Сода
Спосіб приготування:
- Заздалегідь зваріть густий бульйон з кісток, овочів і спецій. Процідіть і відставте. Також заздалегідь замісіть тісто на галушки.
- У казані розігрійте олію і обсмажте кубики копченої підчеревини до золотистої скоринки. Додайте цибулю і смажте до прозорості.
- Додайте мелену копчену паприку і швидко перемішайте, щоб не підгоріла. Потім додайте мелену солодку паприку.
- Залийте в казан юшку або воду. Додайте телячі ребра і грудинку. Доведіть до кипіння і варіть годину.
- Додайте відбірну свинину, спеції, гострий соус і сухий червоний перець. Тоді вкиньте порізану моркву, картоплю і солодкий перець. Варіть до готовності овочів.
- Додайте зацукровані помідори. "Відщипуючи" з кульки тіста шматочки, вкидайте їх в каструлю — так виходять щипані галушки. Варіть до готовності. Перед подачею посипте свіжою зеленню.
Час приготування може варіюватися залежно від типу м’яса і овочів. Кількість продуктів підбирайте так, щоб вийшов дуже густий суп. Також ми розповідали, як дуже смачно приготувати печінку.