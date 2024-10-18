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Справжній закарпатський бограч: розкішний суперм'ясний рецепт (відео)

Автор
Марія Дума
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Цей рецепт можна відтворити як вдома на плиті, так і на вогні
Цей рецепт можна відтворити як вдома на плиті, так і на вогні. Фото myasota.com.ua

Апетитний бограч готується так

Автентичні страви — ситні, смачні та особливі. Ми ділились рецептом апетитних гречаників. Тепер розповідаємо, як приготувати справжній закарпатський бограч.

На ютуб-каналі "Наші Бесаги" розповіли, як приготувати бограч в казані на велику компанію, хоча його можна легко перетворити і на домашній рецепт на плиті. Ця страва готується з п’яти видів м’яса, тож вона виходить суперм’ясною.

Інгредієнти:

  • Кістки телячі
  • Кістки свинячі
  • Свиняча нога
  • Морква
  • Цибулина
  • Перець горошком
  • Лавровий лист
  • Сіль

Для бограчу:

  • Олія
  • Копчена підчеревина
  • Цибуля
  • Мелена копчена паприка
  • Мелена солодка паприка
  • Вода або юшка
  • Ребра телячі
  • Грудинка свиняча з кісткою
  • Відбірна свинина
  • Спеції (чорний мелений перець, мускатний горіх, шафран)
  • Гострий соус (ерош пішта)
  • Сухий червоний перець
  • Мисливська ковбаса
  • Морква
  • Картопля
  • Солодкий перець
  • Помідори (зацукровані)
  • Щипані галушки
  • Зелень (петрушка, кріп)
  • Сіль до смаку

Для галушок:

  • Яйця
  • Борошно
  • Кріп свіжий
  • Сода

Спосіб приготування:

  1. Заздалегідь зваріть густий бульйон з кісток, овочів і спецій. Процідіть і відставте. Також заздалегідь замісіть тісто на галушки.
  2. У казані розігрійте олію і обсмажте кубики копченої підчеревини до золотистої скоринки. Додайте цибулю і смажте до прозорості.
  3. Додайте мелену копчену паприку і швидко перемішайте, щоб не підгоріла. Потім додайте мелену солодку паприку.
  4. Залийте в казан юшку або воду. Додайте телячі ребра і грудинку. Доведіть до кипіння і варіть годину.
  5. Додайте відбірну свинину, спеції, гострий соус і сухий червоний перець. Тоді вкиньте порізану моркву, картоплю і солодкий перець. Варіть до готовності овочів.
  6. Додайте зацукровані помідори. "Відщипуючи" з кульки тіста шматочки, вкидайте їх в каструлю — так виходять щипані галушки. Варіть до готовності. Перед подачею посипте свіжою зеленню.

Час приготування може варіюватися залежно від типу м’яса і овочів. Кількість продуктів підбирайте так, щоб вийшов дуже густий суп. Також ми розповідали, як дуже смачно приготувати печінку.

Теги:
#Рецепт #М'ясо #Суп