Эта капуста идеально проквашивается: рецепт, который получится у каждого (видео)
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Как приготовить квашеную капусту
Сезон заготовок на зиму продолжается. Если вы уже закрыли яблочное варенье, пора подумать и о квашеной капусте.
Если вы переживали, что эта закуска у вас не получится – не беда. Есть ведь очень вкусный и проверенный рецепт. Этот способ приготовления классический и удачный, капуста идеально проквашивается. Как ее приготовить, на своем ютуб-канале рассказала кулинарная блогерша Лилия Цвит.
Ингредиенты:
- Капуста белокочанная — 3 кг.
- Морковь – 1 шт.
- Соль – 2 ст. ложки (с горкой)
Способ приготовления:
- Нарежьте капусту соломкой, чем тоньше, тем лучше. Морковь натрите на крупной терке.
- Соедините капусту, морковь и соль в большой миске. Тщательно перемешайте руками, чтобы капуста пустила сок.
- Плотно утрамбуйте капусту в стерилизованные трехлитровые банки. Поставьте банки с капустой в глубокую тарелку (на случай, если вытечет сок) и накройте крышкой с отверстием или марлей. Оставьте в теплом месте на 3-5 дней.
- Ежедневно протыкайте капусту деревянной палочкой до дна, чтобы выпустить газ. Когда капуста достигнет желаемой кислоты, перенесите банки в прохладное место для хранения.
Вот и все – рецепт чрезвычайно простой, ничего лишнего. Также мы делились рецептом особенно вкусного пюре.