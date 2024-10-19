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Эта капуста идеально проквашивается: рецепт, который получится у каждого (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Прекрасный рецепт капусты
Прекрасный рецепт капусты. Фото shuba.life

Как приготовить квашеную капусту

Сезон заготовок на зиму продолжается. Если вы уже закрыли яблочное варенье, пора подумать и о квашеной капусте.

Если вы переживали, что эта закуска у вас не получится – не беда. Есть ведь очень вкусный и проверенный рецепт. Этот способ приготовления классический и удачный, капуста идеально проквашивается. Как ее приготовить, на своем ютуб-канале рассказала кулинарная блогерша Лилия Цвит.

Ингредиенты:

  • Капуста белокочанная — 3 кг.
  • Морковь – 1 шт.
  • Соль – 2 ст. ложки (с горкой)

Способ приготовления:

  1. Нарежьте капусту соломкой, чем тоньше, тем лучше. Морковь натрите на крупной терке.
  2. Соедините капусту, морковь и соль в большой миске. Тщательно перемешайте руками, чтобы капуста пустила сок.
  3. Плотно утрамбуйте капусту в стерилизованные трехлитровые банки. Поставьте банки с капустой в глубокую тарелку (на случай, если вытечет сок) и накройте крышкой с отверстием или марлей. Оставьте в теплом месте на 3-5 дней.
  4. Ежедневно протыкайте капусту деревянной палочкой до дна, чтобы выпустить газ. Когда капуста достигнет желаемой кислоты, перенесите банки в прохладное место для хранения.

Вот и все – рецепт чрезвычайно простой, ничего лишнего. Также мы делились рецептом особенно вкусного пюре.

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