Навіть каструля не знадобиться: швидкий рецепт кукурудзяної каші без грудочок (відео)

Усього 5 хвилин і каша без грудочок готова

Приготування кукурудзяної каші — завдання не з простих, особливо якщо хочеться досягти ідеальної консистенції без грудочок і уникнути пригорання. Ця крупа має свою специфіку: вона швидко вбирає рідину і часто густіє нерівномірно, через що легко утворюються грудки. Щоб цього уникнути, доводиться постійно помішувати кашу протягом усього варіння.

Але блогерка Ганна Ткаченко поділилася в Instagram хитрим способом приготування кукурудзяної каші. За цим рецептом вона готується буквально за 5 хвилин і виходить без грудочок. А що найцікавіше — готується каша в сковороді.

Як зварити кукурудзяну кашу без грудочок

Інгредієнти на 1 порцію:

Кукурудзяна крупа – 2 ст.л.;

Вершкове масло — приблизно 50г;

Сіль — щіпка;

Вода — приблизно півтори склянки;

Сир (бринза або моцарелла) – до смаку.

Спосіб приготування:

Розігріваємо сковороду та розтоплюємо в ній вершкове масло. Додаємо кукурудзяну крупу та сіль і перемішуємо. Коли каша просочиться олією, додаємо трохи води та постійно перемішуємо. На останньому етапі додаємо сир та ще трохи води. Не забуваймо постійно перемішувати.

Перед вживанням у тарілку можна додати трохи паприки чи зелень.

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