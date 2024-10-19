Навіть каструля не знадобиться: швидкий рецепт кукурудзяної каші без грудочок (відео)
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Усього 5 хвилин і каша без грудочок готова
Приготування кукурудзяної каші — завдання не з простих, особливо якщо хочеться досягти ідеальної консистенції без грудочок і уникнути пригорання. Ця крупа має свою специфіку: вона швидко вбирає рідину і часто густіє нерівномірно, через що легко утворюються грудки. Щоб цього уникнути, доводиться постійно помішувати кашу протягом усього варіння.
Але блогерка Ганна Ткаченко поділилася в Instagram хитрим способом приготування кукурудзяної каші. За цим рецептом вона готується буквально за 5 хвилин і виходить без грудочок. А що найцікавіше — готується каша в сковороді.
Як зварити кукурудзяну кашу без грудочок
Інгредієнти на 1 порцію:
- Кукурудзяна крупа – 2 ст.л.;
- Вершкове масло — приблизно 50г;
- Сіль — щіпка;
- Вода — приблизно півтори склянки;
- Сир (бринза або моцарелла) – до смаку.
Спосіб приготування:
- Розігріваємо сковороду та розтоплюємо в ній вершкове масло.
- Додаємо кукурудзяну крупу та сіль і перемішуємо.
- Коли каша просочиться олією, додаємо трохи води та постійно перемішуємо.
- На останньому етапі додаємо сир та ще трохи води. Не забуваймо постійно перемішувати.
Перед вживанням у тарілку можна додати трохи паприки чи зелень.
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