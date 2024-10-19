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Навіть каструля не знадобиться: швидкий рецепт кукурудзяної каші без грудочок (відео)

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Ідеально для сніданку і не лише
Ідеально для сніданку і не лише. Фото Freepik

Усього 5 хвилин і каша без грудочок готова

Приготування кукурудзяної каші — завдання не з простих, особливо якщо хочеться досягти ідеальної консистенції без грудочок і уникнути пригорання. Ця крупа має свою специфіку: вона швидко вбирає рідину і часто густіє нерівномірно, через що легко утворюються грудки. Щоб цього уникнути, доводиться постійно помішувати кашу протягом усього варіння.

Але блогерка Ганна Ткаченко поділилася в Instagram хитрим способом приготування кукурудзяної каші. За цим рецептом вона готується буквально за 5 хвилин і виходить без грудочок. А що найцікавіше — готується каша в сковороді.

Як зварити кукурудзяну кашу без грудочок

Інгредієнти на 1 порцію:

  • Кукурудзяна крупа – 2 ст.л.;
  • Вершкове масло — приблизно 50г;
  • Сіль — щіпка;
  • Вода — приблизно півтори склянки;
  • Сир (бринза або моцарелла) – до смаку.

Спосіб приготування:

  1. Розігріваємо сковороду та розтоплюємо в ній вершкове масло.
  2. Додаємо кукурудзяну крупу та сіль і перемішуємо.
  3. Коли каша просочиться олією, додаємо трохи води та постійно перемішуємо.
  4. На останньому етапі додаємо сир та ще трохи води. Не забуваймо постійно перемішувати.

Перед вживанням у тарілку можна додати трохи паприки чи зелень.

Раніше ми розповідали, як приготувати смачну намазку з червоної цибулі та тунця. Ця бюджетна закуска підійде не лише для перекушування, а й для святкового столу.

Теги:
#Рецепти #Каші #Кукурудзяна каша #Мамалига