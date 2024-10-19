Олів'є "по-багатому": як приготувати розкішну закуску з нудного салату (відео)
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Цей салат можна приготувати дуже оригінально і смачно
Олів’є для багатьох — улюблена закуска в холодну пору. Ми ділились цікавим "сільським" рецептом. Тепер розповідаємо, як приготувати його "по-багатому".
В складі цього салату червона риба, а порції прикрашені червоною ікрою. Обов’язково приготуйте, якщо хочете вразити гостей або потішити себе чимось особливо смачним. Рецептом поділився ресторатор Віктор Михайлов на своєму кулінарному ютуб-каналі.
Інгредієнти:
- картопля — 5 шт
- морква — 3 шт
- огірок свіжий — 2 шт
- яйця — 3 шт
- лосось слабосолений — 200 г
- червона ікра
- горошок консервований або відварений
- сіль та перець до смаку
Для майонезу:
- яйця — 2 шт
- оливкова олія — 300 мл
- гірчиця — 1 ч. л.
- лимонний сік — 2 ч. л.
Спосіб приготування:
- Відварюємо до готовності картоплю, моркву та яйця. Охолоджуємо, чистимо овочі від шкірки та яйця від шкаралупи. Огірки чистимо від шкірки.
- Для майонезу відділяємо білки від жовтків, перекладаємо їх у мисочку. Додаємо лимонний сік та гірчицю, додаємо дрібку солі.
- Починаємо перемішувати майбутній майонез, поступово доливаючи олію. Найкраще — лити її тонкою цівкою в процесі вмішування. Так, перемішуючи майонез та емульгуючи, вливаємо всю олію.
- Картоплю, яйця, моркву та огірки нарізаємо однаковими невеликими кубиками. Рибу теж нарізаємо.
- Перекладаємо все в одну миску. Додаємо горошок. З’єднуємо всі інгредієнти та заправляємо майонезом.
Для особливо красивої подачі кулінари на відео використали кулінарні кільця. Салат прикрасили свіжою зеленню та червоною ікрою. А якщо "олів’є" вам зовсім набрид, приготуйте "Київський" салат.