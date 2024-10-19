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Олів'є "по-багатому": як приготувати розкішну закуску з нудного салату (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Розкішний рецепт з лососем
Розкішний рецепт з лососем

Цей салат можна приготувати дуже оригінально і смачно

Олів’є для багатьох — улюблена закуска в холодну пору. Ми ділились цікавим "сільським" рецептом. Тепер розповідаємо, як приготувати його "по-багатому".

В складі цього салату червона риба, а порції прикрашені червоною ікрою. Обов’язково приготуйте, якщо хочете вразити гостей або потішити себе чимось особливо смачним. Рецептом поділився ресторатор Віктор Михайлов на своєму кулінарному ютуб-каналі.

Інгредієнти:

  • картопля — 5 шт
  • морква — 3 шт
  • огірок свіжий — 2 шт
  • яйця — 3 шт
  • лосось слабосолений — 200 г
  • червона ікра
  • горошок консервований або відварений
  • сіль та перець до смаку

Для майонезу:

  • яйця — 2 шт
  • оливкова олія — 300 мл
  • гірчиця — 1 ч. л.
  • лимонний сік — 2 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. Відварюємо до готовності картоплю, моркву та яйця. Охолоджуємо, чистимо овочі від шкірки та яйця від шкаралупи. Огірки чистимо від шкірки.
  2. Для майонезу відділяємо білки від жовтків, перекладаємо їх у мисочку. Додаємо лимонний сік та гірчицю, додаємо дрібку солі.
  3. Починаємо перемішувати майбутній майонез, поступово доливаючи олію. Найкраще — лити її тонкою цівкою в процесі вмішування. Так, перемішуючи майонез та емульгуючи, вливаємо всю олію.
  4. Картоплю, яйця, моркву та огірки нарізаємо однаковими невеликими кубиками. Рибу теж нарізаємо.
  5. Перекладаємо все в одну миску. Додаємо горошок. З’єднуємо всі інгредієнти та заправляємо майонезом.

Для особливо красивої подачі кулінари на відео використали кулінарні кільця. Салат прикрасили свіжою зеленню та червоною ікрою. А якщо "олів’є" вам зовсім набрид, приготуйте "Київський" салат.

Теги:
#Рецепт #Салат #Лосось #Олів'є #Закуска