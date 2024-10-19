Олів'є "по-багатому": як приготувати розкішну закуску з нудного салату (відео)

Цей салат можна приготувати дуже оригінально і смачно

Олів’є для багатьох — улюблена закуска в холодну пору. Ми ділились цікавим "сільським" рецептом. Тепер розповідаємо, як приготувати його "по-багатому".

В складі цього салату червона риба, а порції прикрашені червоною ікрою. Обов’язково приготуйте, якщо хочете вразити гостей або потішити себе чимось особливо смачним. Рецептом поділився ресторатор Віктор Михайлов на своєму кулінарному ютуб-каналі.

Інгредієнти:

картопля — 5 шт

морква — 3 шт

огірок свіжий — 2 шт

яйця — 3 шт

лосось слабосолений — 200 г

червона ікра

горошок консервований або відварений

сіль та перець до смаку

Для майонезу:

яйця — 2 шт

оливкова олія — 300 мл

гірчиця — 1 ч. л.

лимонний сік — 2 ч. л.

Спосіб приготування:

Відварюємо до готовності картоплю, моркву та яйця. Охолоджуємо, чистимо овочі від шкірки та яйця від шкаралупи. Огірки чистимо від шкірки. Для майонезу відділяємо білки від жовтків, перекладаємо їх у мисочку. Додаємо лимонний сік та гірчицю, додаємо дрібку солі. Починаємо перемішувати майбутній майонез, поступово доливаючи олію. Найкраще — лити її тонкою цівкою в процесі вмішування. Так, перемішуючи майонез та емульгуючи, вливаємо всю олію. Картоплю, яйця, моркву та огірки нарізаємо однаковими невеликими кубиками. Рибу теж нарізаємо. Перекладаємо все в одну миску. Додаємо горошок. З’єднуємо всі інгредієнти та заправляємо майонезом.

Для особливо красивої подачі кулінари на відео використали кулінарні кільця. Салат прикрасили свіжою зеленню та червоною ікрою. А якщо "олів’є" вам зовсім набрид, приготуйте "Київський" салат.