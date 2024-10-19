Даже кастрюля не понадобится: быстрый рецепт кукурузной каши без комочков (видео)

Всего 5 минут и каша без комочков готова

Приготовление кукурузной каши — задача не из простых, особенно если хочется добиться идеальной консистенции без комочков и избежать пригорания. Эта крупа имеет свою специфику: она быстро впитывает жидкость и часто густеет неравномерно, из-за чего легко образуются комки. Чтобы этого избежать, приходится постоянно помешивать кашу на протяжении всего процесса варки.

Но блогер Анна Ткаченко поделилась в Instagram хитрым способом приготовления кукурузной каши. По этому рецепту она готовится буквально за 5 минут и получается без комочков. А что самое интересное, — готовится каша в сковороде.

Как сварить кукурузную кашу без комочков

Ингредиенты на 1 порцию:

Кукурузная крупа — 2 ст.л.;

Сливочное масло — примерно 50г;

Соль — щепотка;

Вода — приблизительно полтора стакана;

Сыр (брынза или моцарелла) — по вкусу.

Способ приготовления:

Разогреваем сковороду и растапливаем в ней сливочное масло. Добавляем кукурузную крупу и соль и перемешиваем. Когда каша пропитается маслом, добавляем немного воды и постоянно перемешиваем. На последнем этапе добавляем сыр и еще немного воды. Не забываем постоянно перемешивать.

Перед употреблением в тарелку можно добавить немного паприки или зелень.

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