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Даже кастрюля не понадобится: быстрый рецепт кукурузной каши без комочков (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Идеально для завтрака и не только
Идеально для завтрака и не только. Фото Freepik

Всего 5 минут и каша без комочков готова

Приготовление кукурузной каши — задача не из простых, особенно если хочется добиться идеальной консистенции без комочков и избежать пригорания. Эта крупа имеет свою специфику: она быстро впитывает жидкость и часто густеет неравномерно, из-за чего легко образуются комки. Чтобы этого избежать, приходится постоянно помешивать кашу на протяжении всего процесса варки.

Но блогер Анна Ткаченко поделилась в Instagram хитрым способом приготовления кукурузной каши. По этому рецепту она готовится буквально за 5 минут и получается без комочков. А что самое интересное, — готовится каша в сковороде.

Как сварить кукурузную кашу без комочков

Ингредиенты на 1 порцию:

  • Кукурузная крупа — 2 ст.л.;
  • Сливочное масло — примерно 50г;
  • Соль — щепотка;
  • Вода — приблизительно полтора стакана;
  • Сыр (брынза или моцарелла) — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Разогреваем сковороду и растапливаем в ней сливочное масло.
  2. Добавляем кукурузную крупу и соль и перемешиваем.
  3. Когда каша пропитается маслом, добавляем немного воды и постоянно перемешиваем.
  4. На последнем этапе добавляем сыр и еще немного воды. Не забываем постоянно перемешивать.

Перед употреблением в тарелку можно добавить немного паприки или зелень.

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#Рецепты #Каши #Кукурузная каша #Мамалыга