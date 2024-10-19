Даже кастрюля не понадобится: быстрый рецепт кукурузной каши без комочков (видео)
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Всего 5 минут и каша без комочков готова
Приготовление кукурузной каши — задача не из простых, особенно если хочется добиться идеальной консистенции без комочков и избежать пригорания. Эта крупа имеет свою специфику: она быстро впитывает жидкость и часто густеет неравномерно, из-за чего легко образуются комки. Чтобы этого избежать, приходится постоянно помешивать кашу на протяжении всего процесса варки.
Но блогер Анна Ткаченко поделилась в Instagram хитрым способом приготовления кукурузной каши. По этому рецепту она готовится буквально за 5 минут и получается без комочков. А что самое интересное, — готовится каша в сковороде.
Как сварить кукурузную кашу без комочков
Ингредиенты на 1 порцию:
- Кукурузная крупа — 2 ст.л.;
- Сливочное масло — примерно 50г;
- Соль — щепотка;
- Вода — приблизительно полтора стакана;
- Сыр (брынза или моцарелла) — по вкусу.
Способ приготовления:
- Разогреваем сковороду и растапливаем в ней сливочное масло.
- Добавляем кукурузную крупу и соль и перемешиваем.
- Когда каша пропитается маслом, добавляем немного воды и постоянно перемешиваем.
- На последнем этапе добавляем сыр и еще немного воды. Не забываем постоянно перемешивать.
Перед употреблением в тарелку можно добавить немного паприки или зелень.
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