Салат "Чоловічі сльози" гості попросять з собою додому: оригінальна закуска замість олів'є (відео)

Салат виходить надзвичайно ситним

Ситні овочеві салати з м’ясними компонентами стають особливо актуальні в холодну пору року. Ми ділились рецептом оригінального "сільського" олів’є. Тепер розповідаємо, як приготувати не менш цікавий салат "Чоловічі сльози".

Рецептом поділились на кулінарному ютуб-каналі tasty by Arina. Це ситно, яскраво і дуже смачно. Якщо поставите на стіл, гості не лише спитають рецепт, але й попросять з собою додому. Назва пішла від того, що, мовляв, коли чоловіки їдять цей салат вони плачуть від задоволення. Але він сподобається будь-кому незалежно від статі.

Інгредієнти:

свинина відварена — 250-300 г

морква по-корейськи — 200 г

яйця — 3 шт

гриби печериці — 400 г

сир плавлений — 2 шт

майонез — 100-150 г

олія для смаження

зелень для прикрас

цибуля — 1 шт

морква по-корейськи — 200 г

Маринад для цибулі:

0,5 ч.л. — солі

1 ч.л. — цукру

оцет 9% — 1 ст.л.

окріп

Спосіб приготування:

Нарізаємо кубиками цибулю. Перекладаємо в якусь чашу. Додаємо оцет, цукор та сіль. Все заливаємо окропом, розмішуємо і даємо цибулі охолонути. Тим часом нарізаємо гриби. Перекладаємо в сковорідку для смаження. Коли рідина з грибів випарується, додаємо сіль та перець. Смажимо до готовності та викладаємо на паперовий рушник. Нарізаємо м’ясо соломкою. Заздалегідь відварені яйця натираємо на тертці. Починаємо формувати салат. Викладаємо м'ясо. Робимо сіточку з майонезу. Далі викладаємо цибулю, з якої злили рідину. На неї — печериці і сіточку з майонезу. Потім кладемо натерті яйця. Також змащуємо майонезом і наверх кладемо шар моркви по-корейськи. До речі, ми ділились вдалим її рецептом. Робимо сіточку з майонезу, потім натираємо сир верхнім шаром. Прикрашаємо зеленню.

Залишаємо салат на кілька годин в холодильнику — щоб настоявся. Також ми ділились рецептом смачного та ситного "Київського" салату.