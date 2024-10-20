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Салат "Чоловічі сльози" гості попросять з собою додому: оригінальна закуска замість олів'є (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Апетитний салат з м’ясом і грибами
Апетитний салат з м’ясом і грибами. Фото Скриншот з відео

Салат виходить надзвичайно ситним

Ситні овочеві салати з м’ясними компонентами стають особливо актуальні в холодну пору року. Ми ділились рецептом оригінального "сільського" олів’є. Тепер розповідаємо, як приготувати не менш цікавий салат "Чоловічі сльози".

Рецептом поділились на кулінарному ютуб-каналі tasty by Arina. Це ситно, яскраво і дуже смачно. Якщо поставите на стіл, гості не лише спитають рецепт, але й попросять з собою додому. Назва пішла від того, що, мовляв, коли чоловіки їдять цей салат вони плачуть від задоволення. Але він сподобається будь-кому незалежно від статі.

Інгредієнти:

  • свинина відварена — 250-300 г
  • морква по-корейськи — 200 г
  • яйця — 3 шт
  • гриби печериці — 400 г
  • сир плавлений — 2 шт
  • майонез — 100-150 г
  • олія для смаження
  • зелень для прикрас
  • цибуля — 1 шт
  • морква по-корейськи — 200 г

Маринад для цибулі:

  • 0,5 ч.л. — солі
  • 1 ч.л. — цукру
  • оцет 9% — 1 ст.л.
  • окріп

Спосіб приготування:

  1. Нарізаємо кубиками цибулю. Перекладаємо в якусь чашу. Додаємо оцет, цукор та сіль. Все заливаємо окропом, розмішуємо і даємо цибулі охолонути. Тим часом нарізаємо гриби.
  2. Перекладаємо в сковорідку для смаження. Коли рідина з грибів випарується, додаємо сіль та перець. Смажимо до готовності та викладаємо на паперовий рушник.
  3. Нарізаємо м’ясо соломкою. Заздалегідь відварені яйця натираємо на тертці.
  4. Починаємо формувати салат. Викладаємо м'ясо. Робимо сіточку з майонезу.
  5. Далі викладаємо цибулю, з якої злили рідину. На неї — печериці і сіточку з майонезу.
  6. Потім кладемо натерті яйця. Також змащуємо майонезом і наверх кладемо шар моркви по-корейськи. До речі, ми ділились вдалим її рецептом.
  7. Робимо сіточку з майонезу, потім натираємо сир верхнім шаром. Прикрашаємо зеленню.

Залишаємо салат на кілька годин в холодильнику — щоб настоявся. Також ми ділились рецептом смачного та ситного "Київського" салату.

Теги:
#Рецепт #Салат #Гриби #Закуска