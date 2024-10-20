Салат "Чоловічі сльози" гості попросять з собою додому: оригінальна закуска замість олів'є (відео)
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Салат виходить надзвичайно ситним
Ситні овочеві салати з м’ясними компонентами стають особливо актуальні в холодну пору року. Ми ділились рецептом оригінального "сільського" олів’є. Тепер розповідаємо, як приготувати не менш цікавий салат "Чоловічі сльози".
Рецептом поділились на кулінарному ютуб-каналі tasty by Arina. Це ситно, яскраво і дуже смачно. Якщо поставите на стіл, гості не лише спитають рецепт, але й попросять з собою додому. Назва пішла від того, що, мовляв, коли чоловіки їдять цей салат вони плачуть від задоволення. Але він сподобається будь-кому незалежно від статі.
Інгредієнти:
- свинина відварена — 250-300 г
- морква по-корейськи — 200 г
- яйця — 3 шт
- гриби печериці — 400 г
- сир плавлений — 2 шт
- майонез — 100-150 г
- олія для смаження
- зелень для прикрас
- цибуля — 1 шт
- морква по-корейськи — 200 г
Маринад для цибулі:
- 0,5 ч.л. — солі
- 1 ч.л. — цукру
- оцет 9% — 1 ст.л.
- окріп
Спосіб приготування:
- Нарізаємо кубиками цибулю. Перекладаємо в якусь чашу. Додаємо оцет, цукор та сіль. Все заливаємо окропом, розмішуємо і даємо цибулі охолонути. Тим часом нарізаємо гриби.
- Перекладаємо в сковорідку для смаження. Коли рідина з грибів випарується, додаємо сіль та перець. Смажимо до готовності та викладаємо на паперовий рушник.
- Нарізаємо м’ясо соломкою. Заздалегідь відварені яйця натираємо на тертці.
- Починаємо формувати салат. Викладаємо м'ясо. Робимо сіточку з майонезу.
- Далі викладаємо цибулю, з якої злили рідину. На неї — печериці і сіточку з майонезу.
- Потім кладемо натерті яйця. Також змащуємо майонезом і наверх кладемо шар моркви по-корейськи. До речі, ми ділились вдалим її рецептом.
- Робимо сіточку з майонезу, потім натираємо сир верхнім шаром. Прикрашаємо зеленню.
Залишаємо салат на кілька годин в холодильнику — щоб настоявся. Також ми ділились рецептом смачного та ситного "Київського" салату.