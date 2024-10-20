Салат "Мужские слезы" гости попросят с собой домой: оригинальная закуска вместо оливье (видео)

Салат получается чрезвычайно сытным

Сытные овощные салаты с мясными компонентами становятся особенно актуальны в холодное время года. Мы делились рецептом оригинального "деревенского" оливье. Теперь рассказываем, как приготовить не менее интересный салат "Мужские слезы".

Рецептом поделились на кулинарном ютуб-канале tasty by Arina. Это сытно, ярко и очень вкусно. Если вы поставите на стол, гости не только спросят рецепт, но и попросят с собой домой. Название произошло от того, что, мол, когда мужчины едят этот салат, они плачут от удовольствия. Но он понравится любому, независимо от пола.

Ингредиенты:

свинина отварная — 250-300 г

морковь по-корейски — 200 г

яйца — 3 шт

грибы шампиньоны — 400 г

сыр плавленый — 2 шт

майонез — 100-150 г

масло для жарки

зелень для украшений

лук — 1 шт

морковь по-корейски — 200 г

Маринад для лука:

0,5 ч.л. соли

1 ч.л. — сахара

уксус 9% — 1 ст.л.

кипяток

Способ приготовления:

Нарезаем кубиками лук. Перекладываем в какую-нибудь чашу. Добавляем уксус, сахар и соль. Все заливаем крутым кипятком, размешиваем и даем луку остыть. Тем временем нарезаем грибы. Переводим в сковороду для жарки. Когда жидкость из грибов улетучится, добавляем соль и перец. Жарим до готовности и выкладываем на бумажное полотенце. Нарезаем мясо соломкой. Заранее отваренные яйца натираем на терке. Начинаем формировать салат. Выкладываем мясо. Делаем сеточку из майонеза. Далее выкладываем лук, из которого слили жидкость. На нее — шампиньоны и сеточку из майонеза. Затем кладем натертые яйца. Также смазываем майонезом и наверх кладем слой моркови по-корейски. Кстати, мы делились удачным ее рецептом. Делаем сеточку из майонеза, затем натираем сыр верхним слоем. Украшаем зеленью.

Оставляем салат на несколько часов в холодильнике – чтобы настоялся. Также мы делились рецептом вкусного и сытного "Киевского" салата.