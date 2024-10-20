Салат "Мужские слезы" гости попросят с собой домой: оригинальная закуска вместо оливье (видео)
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Салат получается чрезвычайно сытным
Сытные овощные салаты с мясными компонентами становятся особенно актуальны в холодное время года. Мы делились рецептом оригинального "деревенского" оливье. Теперь рассказываем, как приготовить не менее интересный салат "Мужские слезы".
Рецептом поделились на кулинарном ютуб-канале tasty by Arina. Это сытно, ярко и очень вкусно. Если вы поставите на стол, гости не только спросят рецепт, но и попросят с собой домой. Название произошло от того, что, мол, когда мужчины едят этот салат, они плачут от удовольствия. Но он понравится любому, независимо от пола.
Ингредиенты:
- свинина отварная — 250-300 г
- морковь по-корейски — 200 г
- яйца — 3 шт
- грибы шампиньоны — 400 г
- сыр плавленый — 2 шт
- майонез — 100-150 г
- масло для жарки
- зелень для украшений
- лук — 1 шт
- морковь по-корейски — 200 г
Маринад для лука:
- 0,5 ч.л. соли
- 1 ч.л. — сахара
- уксус 9% — 1 ст.л.
- кипяток
Способ приготовления:
- Нарезаем кубиками лук. Перекладываем в какую-нибудь чашу. Добавляем уксус, сахар и соль. Все заливаем крутым кипятком, размешиваем и даем луку остыть. Тем временем нарезаем грибы.
- Переводим в сковороду для жарки. Когда жидкость из грибов улетучится, добавляем соль и перец. Жарим до готовности и выкладываем на бумажное полотенце.
- Нарезаем мясо соломкой. Заранее отваренные яйца натираем на терке.
- Начинаем формировать салат. Выкладываем мясо. Делаем сеточку из майонеза.
- Далее выкладываем лук, из которого слили жидкость. На нее — шампиньоны и сеточку из майонеза.
- Затем кладем натертые яйца. Также смазываем майонезом и наверх кладем слой моркови по-корейски. Кстати, мы делились удачным ее рецептом.
- Делаем сеточку из майонеза, затем натираем сыр верхним слоем. Украшаем зеленью.
Оставляем салат на несколько часов в холодильнике – чтобы настоялся. Также мы делились рецептом вкусного и сытного "Киевского" салата.