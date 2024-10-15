Простіше, ніж млинці: рецепт справжніх панкейків, які завжди вдаються (відео)

Рецепт панкейків, як в американських фільмах

Панкейки з американської кухні завоювали серця великої кількості українських кулінарів. Готуються вони, по суті, не складніше, ніж пухкі оладки.

Найпростішим рецептом поділилась кулінарна блогерка Лілія Цвіт. Приготувати їх легко, а млинці виходять апетитними, пишними і дуже смачними.

Інгредієнти:

яйця — 2 шт.

цукор — 80 г

ван.цукор — 1 п.

молоко тепле — 250 мл

борошно — 300 г

розпушувач -10 г

олія — 3 ст.л

Спосіб приготування:

До яєць додаємо цукор та ванільний цукор. Розтираємо вінчиком до розчинення цукру. Додаємо тепле, але не гаряче молоко. Перемішуємо до однорідності. В миску з майбутнім тістом просіюємо борошно та розпушувач. Замішуємо тісто. Борошна може знадобитись більше або менше — для цього дивимось на консистенцію. Наприкінці додаємо олію. Вмішуємо її. Смажимо на розігрітій сковороді без олії. Обсмажуємо з обох сторін до характерної золотистості. Перевертаємо на другу сторону, коли на поверхні тіста, що смажиться, з’являється багато бульбашок.

Викладаємо їх стопкою та тарілку та поливаємо улюбленим соусом, варенням чи медом. Також ми розповідали, як приготувати апетитні булочки на сковороді.