Найкрасивіший рецепт зелених помідорів: апетитні "тюльпани" в банці (відео)
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Смачні і яскраві зелені помідори
Помідори на зиму — це чудова ідея. Вони смачні, соковиті та яскраві. Ми розповідали, як приготувати класичні квашені помідори. Тепер ділимось рецептом незвичних зелених помідорів у вигляді тюльпанчиків.
Це дуже смачно та дуже оригінально. Якщо на кущі залишаються зелені помідори — саме час їх закрити. Як це зробити, розповіли на кулінарному ютуб-каналі "Онишкевичі".
Інгредієнти:
- Вода — 2,5 л
- Цукор — 300 г
- Оцет 9% — 200 мл
- Сіль — 40 г
- Перець горошком
Для маринування:
- Помідори — 4 кг
- Цибуля — 500 г
- Часник — 200 г
- Гіркий перець — 3-4 шт.
- Кріп
- Петрушка
Спосіб приготування:
- Змішайте воду, цукор, оцет і сіль. Доведіть до кипіння і зніміть з вогню.
- Цибулю наріжте півкільцями. Гіркий перець почистіть від насіння і наріжте соломкою. Найкраще з гірким перцем працювати в рукавичках.
- Помідори розріжте навпіл, не дорізаючи до кінця, щоб вийшли "тюльпанчики". Простерилізуйте банки і кришки.
- На дно кожної банки покладіть парасольку кропу, гілочку петрушки, кілька горошин перцю і кілька кілець цибулі. Начиніть банки помідорами, чергуючи їх з часточками часнику і гірким перцем.
- Залийте помідори гарячим маринадом, залишаючи невеликий простір до кришки. Накрийте банки кришками і поставте в каструлю з теплою водою. Стерилізуйте банки об'ємом 1-1,5 літра протягом 20 хвилин з моменту закипання води.
Закатайте банки, переверніть їх догори дном і укутайте до повного охолодження. Також ми ділились рецептом дуже смачного гострого соусу.