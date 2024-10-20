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Найкрасивіший рецепт зелених помідорів: апетитні "тюльпани" в банці (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Апетитні мариновані помідорчики
Апетитні мариновані помідорчики. Фото Скриншот

Смачні і яскраві зелені помідори

Помідори на зиму — це чудова ідея. Вони смачні, соковиті та яскраві. Ми розповідали, як приготувати класичні квашені помідори. Тепер ділимось рецептом незвичних зелених помідорів у вигляді тюльпанчиків.

Це дуже смачно та дуже оригінально. Якщо на кущі залишаються зелені помідори — саме час їх закрити. Як це зробити, розповіли на кулінарному ютуб-каналі "Онишкевичі".

Інгредієнти:

  • Вода — 2,5 л
  • Цукор — 300 г
  • Оцет 9% — 200 мл
  • Сіль — 40 г
  • Перець горошком

Для маринування:

  • Помідори — 4 кг
  • Цибуля — 500 г
  • Часник — 200 г
  • Гіркий перець — 3-4 шт.
  • Кріп
  • Петрушка

Спосіб приготування:

  1. Змішайте воду, цукор, оцет і сіль. Доведіть до кипіння і зніміть з вогню.
  2. Цибулю наріжте півкільцями. Гіркий перець почистіть від насіння і наріжте соломкою. Найкраще з гірким перцем працювати в рукавичках.
  3. Помідори розріжте навпіл, не дорізаючи до кінця, щоб вийшли "тюльпанчики". Простерилізуйте банки і кришки.
  4. На дно кожної банки покладіть парасольку кропу, гілочку петрушки, кілька горошин перцю і кілька кілець цибулі. Начиніть банки помідорами, чергуючи їх з часточками часнику і гірким перцем.
  5. Залийте помідори гарячим маринадом, залишаючи невеликий простір до кришки. Накрийте банки кришками і поставте в каструлю з теплою водою. Стерилізуйте банки об'ємом 1-1,5 літра протягом 20 хвилин з моменту закипання води.

Закатайте банки, переверніть їх догори дном і укутайте до повного охолодження. Також ми ділились рецептом дуже смачного гострого соусу.

Теги:
#Рецепт #Помідори #Консервація #На зиму