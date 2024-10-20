Самый красивый рецепт зеленых помидоров: аппетитные "тюльпаны" в банке (видео)

Вкусные и яркие зеленые помидоры

Помидоры на зиму – это отличная идея. Они вкусные, сочные и яркие. Мы рассказывали, как приготовить классические квашеные помидоры. Теперь делимся рецептом необычных зеленых помидоров в виде тюльпанчиков.

Это очень вкусно и очень оригинально. Если на кусте остаются зеленые помидоры – самое время их закрыть. Как это сделать, рассказали на кулинарном ютуб-канале "Онишкевичи".

Ингредиенты:

Вода — 2,5 л

Сахар — 300 г

Уксус 9% — 200 мл

Соль — 40 г

Перец горошком

Для маринования:

Помидоры — 4 кг

Лук – 500 г

Чеснок – 200 г

Горький перец – 3-4 шт.

Укроп

Петрушка

Способ приготовления:

Смешайте воду, сахар, уксус и соль. Доведите до кипения и снимите с огня. Лук нарежьте полукольцами. Горький перец почистите от семян и нарежьте соломкой. Лучше всего с горьким перцем работать в перчатках. Помидоры разрежьте пополам, не дорезая до конца, чтобы получились "тюльпанчики". Простерилизуйте банки и крышки. На дно каждой банки положите зонт укропа, веточку петрушки, несколько горошин перца и несколько колец лука. Начините банки помидорами, чередуя их с дольками чеснока и горьким перцем. Залейте помидоры горячим маринадом, оставляя маленькое место к крышке. Накройте банки крышками и поставьте в кастрюлю с теплой водой. Стерилизуйте банки объемом 1-1,5 литра в течение 20 минут с момента закипания воды.

Закатайте банки, переверните их вверх дном и укутайте до полного охлаждения. Также мы делились рецептом вкуснейшего острого соуса.