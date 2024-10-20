Самый красивый рецепт зеленых помидоров: аппетитные "тюльпаны" в банке (видео)
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Вкусные и яркие зеленые помидоры
Помидоры на зиму – это отличная идея. Они вкусные, сочные и яркие. Мы рассказывали, как приготовить классические квашеные помидоры. Теперь делимся рецептом необычных зеленых помидоров в виде тюльпанчиков.
Это очень вкусно и очень оригинально. Если на кусте остаются зеленые помидоры – самое время их закрыть. Как это сделать, рассказали на кулинарном ютуб-канале "Онишкевичи".
Ингредиенты:
- Вода — 2,5 л
- Сахар — 300 г
- Уксус 9% — 200 мл
- Соль — 40 г
- Перец горошком
Для маринования:
- Помидоры — 4 кг
- Лук – 500 г
- Чеснок – 200 г
- Горький перец – 3-4 шт.
- Укроп
- Петрушка
Способ приготовления:
- Смешайте воду, сахар, уксус и соль. Доведите до кипения и снимите с огня.
- Лук нарежьте полукольцами. Горький перец почистите от семян и нарежьте соломкой. Лучше всего с горьким перцем работать в перчатках.
- Помидоры разрежьте пополам, не дорезая до конца, чтобы получились "тюльпанчики". Простерилизуйте банки и крышки.
- На дно каждой банки положите зонт укропа, веточку петрушки, несколько горошин перца и несколько колец лука. Начините банки помидорами, чередуя их с дольками чеснока и горьким перцем.
- Залейте помидоры горячим маринадом, оставляя маленькое место к крышке. Накройте банки крышками и поставьте в кастрюлю с теплой водой. Стерилизуйте банки объемом 1-1,5 литра в течение 20 минут с момента закипания воды.
Закатайте банки, переверните их вверх дном и укутайте до полного охлаждения. Также мы делились рецептом вкуснейшего острого соуса.