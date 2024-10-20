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Самый красивый рецепт зеленых помидоров: аппетитные "тюльпаны" в банке (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Аппетитные маринованные помидорчики
Аппетитные маринованные помидорчики. Фото Скриншот

Вкусные и яркие зеленые помидоры

Помидоры на зиму – это отличная идея. Они вкусные, сочные и яркие. Мы рассказывали, как приготовить классические квашеные помидоры. Теперь делимся рецептом необычных зеленых помидоров в виде тюльпанчиков.

Это очень вкусно и очень оригинально. Если на кусте остаются зеленые помидоры – самое время их закрыть. Как это сделать, рассказали на кулинарном ютуб-канале "Онишкевичи".

Ингредиенты:

  • Вода — 2,5 л
  • Сахар — 300 г
  • Уксус 9% — 200 мл
  • Соль — 40 г
  • Перец горошком

Для маринования:

  • Помидоры — 4 кг
  • Лук – 500 г
  • Чеснок – 200 г
  • Горький перец – 3-4 шт.
  • Укроп
  • Петрушка

Способ приготовления:

  1. Смешайте воду, сахар, уксус и соль. Доведите до кипения и снимите с огня.
  2. Лук нарежьте полукольцами. Горький перец почистите от семян и нарежьте соломкой. Лучше всего с горьким перцем работать в перчатках.
  3. Помидоры разрежьте пополам, не дорезая до конца, чтобы получились "тюльпанчики". Простерилизуйте банки и крышки.
  4. На дно каждой банки положите зонт укропа, веточку петрушки, несколько горошин перца и несколько колец лука. Начините банки помидорами, чередуя их с дольками чеснока и горьким перцем.
  5. Залейте помидоры горячим маринадом, оставляя маленькое место к крышке. Накройте банки крышками и поставьте в кастрюлю с теплой водой. Стерилизуйте банки объемом 1-1,5 литра в течение 20 минут с момента закипания воды.

Закатайте банки, переверните их вверх дном и укутайте до полного охлаждения. Также мы делились рецептом вкуснейшего острого соуса.

Теги:
#Рецепт #Помидоры #Консервация #На зиму