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Цей інгредієнт зробить млинці тонкими, ажурними та дуже ніжними: що додати в тісто (відео)

Автор
Марія Швець
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Найсмачніші, бюджетніші, зі звичайних продуктів
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Млинці виходять ніжними та ароматними

Напевно кожна господиня має рецепт своїх ідеальних млинців. Хтось готує їх на молоці, інші роблять заварні млинці на окропі, а ще хтось надає перевагу цій страві, приготовленій на кефірі.

Сьогодні ми пропонуємо приготувати млинці, додавши до них всього один інгредієнт, що зробить смак неймовірним. Йдеться про вершкове масло, інформують на YouTube-каналі "Всі Рецепти Тут".

Як приготувати млинці на вершковому маслі

Інгредієнти:

  • яйця — 2 шт.;
  • цукор — 2 ст. л.;
  • ванільний цукор — 1 пак.;
  • борошно — 200 г;
  • молоко — 500 мл;
  • розтоплене вершкове масло — 2 ст. л.;
  • дрібка солі;

Спосіб приготування:

  1. Яйця збити з цукром, ванільним цукром та сіллю.
  2. Додати половину молока кімнатної температури, перемішати.
  3. Додати просіяне борошно, перемішати.
  4. Повільно влити решту молока, перемішати.
  5. Додати розтоплене вершкове масло (не гаряче), перемішати.
  6. Залишити тісто на 15-20 хвилин.
  7. Посмажити млинці.
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#Випічка #Млинці #Готуємо вдома