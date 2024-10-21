Цей інгредієнт зробить млинці тонкими, ажурними та дуже ніжними: що додати в тісто (відео)
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Млинці виходять ніжними та ароматними
Напевно кожна господиня має рецепт своїх ідеальних млинців. Хтось готує їх на молоці, інші роблять заварні млинці на окропі, а ще хтось надає перевагу цій страві, приготовленій на кефірі.
Сьогодні ми пропонуємо приготувати млинці, додавши до них всього один інгредієнт, що зробить смак неймовірним. Йдеться про вершкове масло, інформують на YouTube-каналі "Всі Рецепти Тут".
Як приготувати млинці на вершковому маслі
Інгредієнти:
- яйця — 2 шт.;
- цукор — 2 ст. л.;
- ванільний цукор — 1 пак.;
- борошно — 200 г;
- молоко — 500 мл;
- розтоплене вершкове масло — 2 ст. л.;
- дрібка солі;
Спосіб приготування:
- Яйця збити з цукром, ванільним цукром та сіллю.
- Додати половину молока кімнатної температури, перемішати.
- Додати просіяне борошно, перемішати.
- Повільно влити решту молока, перемішати.
- Додати розтоплене вершкове масло (не гаряче), перемішати.
- Залишити тісто на 15-20 хвилин.
- Посмажити млинці.