Цей інгредієнт зробить млинці тонкими, ажурними та дуже ніжними: що додати в тісто (відео)

Млинці виходять ніжними та ароматними

Напевно кожна господиня має рецепт своїх ідеальних млинців. Хтось готує їх на молоці, інші роблять заварні млинці на окропі, а ще хтось надає перевагу цій страві, приготовленій на кефірі.

Сьогодні ми пропонуємо приготувати млинці, додавши до них всього один інгредієнт, що зробить смак неймовірним. Йдеться про вершкове масло, інформують на YouTube-каналі "Всі Рецепти Тут".

Як приготувати млинці на вершковому маслі

Інгредієнти:

яйця — 2 шт.;

цукор — 2 ст. л.;

ванільний цукор — 1 пак.;

борошно — 200 г;

молоко — 500 мл;

розтоплене вершкове масло — 2 ст. л.;

дрібка солі;

Спосіб приготування: