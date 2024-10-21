Этот ингредиент сделает блины тонкими, ажурными и очень нежными: что добавить в тесто (видео)
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Блинчики получаются нежными и ароматными
Наверняка у каждой хозяйки есть свой рецепт идеальных блинов. Кто-то готовит их на молоке, другие делают заварные блины на кипятке, а еще кто-то предпочитает это блюдо, приготовленное на кефире.
Сегодня мы предлагаем приготовить блины, добавив к ним всего один ингредиент, что сделает вкус невероятным. Речь идет о сливочном масле, информируют на YouTube-канале "Все Рецепты Здесь".
Как приготовить блины на сливочном масле
Ингредиенты:
- яйца — 2 шт.;
- сахар – 2 ст. л.;
- ванильный сахар — 1 пак.;
- мука — 200 г;
- молоко – 500 мл;
- растопленное сливочное масло – 2 ст. л.;
- щепотка соли;
Способ приготовления:
- Яйца взбить с сахаром, ванильным сахаром и солью.
- Добавить половину молока комнатной температуры, перемешать.
- Добавить просеянную муку, перемешать.
- Медленно влить остальное молоко, перемешать.
- Добавить растопленное сливочное масло (не горячее), перемешать.
- Оставить тесто на 15–20 минут.
- Пожарить блины.