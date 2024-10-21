Этот ингредиент сделает блины тонкими, ажурными и очень нежными: что добавить в тесто (видео)

Блинчики получаются нежными и ароматными

Наверняка у каждой хозяйки есть свой рецепт идеальных блинов. Кто-то готовит их на молоке, другие делают заварные блины на кипятке, а еще кто-то предпочитает это блюдо, приготовленное на кефире.

Сегодня мы предлагаем приготовить блины, добавив к ним всего один ингредиент, что сделает вкус невероятным. Речь идет о сливочном масле, информируют на YouTube-канале "Все Рецепты Здесь".

Как приготовить блины на сливочном масле

Ингредиенты:

яйца — 2 шт.;

сахар – 2 ст. л.;

ванильный сахар — 1 пак.;

мука — 200 г;

молоко – 500 мл;

растопленное сливочное масло – 2 ст. л.;

щепотка соли;

Способ приготовления: