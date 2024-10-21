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Этот ингредиент сделает блины тонкими, ажурными и очень нежными: что добавить в тесто (видео)

Автор
Мария Швец
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Самые вкусные, бюджетные, из обычных продуктов
Самые вкусные, бюджетные, из обычных продуктов. Фото 1000.menu

Блинчики получаются нежными и ароматными

Наверняка у каждой хозяйки есть свой рецепт идеальных блинов. Кто-то готовит их на молоке, другие делают заварные блины на кипятке, а еще кто-то предпочитает это блюдо, приготовленное на кефире.

Сегодня мы предлагаем приготовить блины, добавив к ним всего один ингредиент, что сделает вкус невероятным. Речь идет о сливочном масле, информируют на YouTube-канале "Все Рецепты Здесь".

Как приготовить блины на сливочном масле

Ингредиенты:

  • яйца — 2 шт.;
  • сахар – 2 ст. л.;
  • ванильный сахар — 1 пак.;
  • мука — 200 г;
  • молоко – 500 мл;
  • растопленное сливочное масло – 2 ст. л.;
  • щепотка соли;

Способ приготовления:

  1. Яйца взбить с сахаром, ванильным сахаром и солью.
  2. Добавить половину молока комнатной температуры, перемешать.
  3. Добавить просеянную муку, перемешать.
  4. Медленно влить остальное молоко, перемешать.
  5. Добавить растопленное сливочное масло (не горячее), перемешать.
  6. Оставить тесто на 15–20 минут.
  7. Пожарить блины.
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