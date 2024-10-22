Такий глінтвейн можна пити хоч щодня: рецепт зігріваючого напою (відео)

В основі рецепта — сік, багаті спеції та ягоди

Глінтвейн — це один з найпопулярніших напоїв для холодної пори року, який зігріває своїм ароматом та смаком. Зазвичай цей напій готують на основі вина, додаючи прянощі, фрукти та мед. Але можна насолоджуватись глінтвейном навіть без алкоголю. Безалкогольна версія не поступається за смаком і створює той самий затишний ефект.

Блогер @anna_valor поділилася своїм рецептом безалкогольного глінтвейну, який ідеально підходить для осіннього вечора. Цей напій не лише зігріє, а й порадує насиченим смаком, який важко відрізнити від класичного варіанта.

Як приготувати безалкогольний глінтвейн

Інгредієнти:

Заморожена вишня – 300-400г;

Апельсин – великий 1 шт;

Окріп — 1 літр;

Кориця;

Бодян;

Імбир;

Родзинки;

Кардамон;

Мускатний горіх;

Гвоздика;

Запашний перець.

Спосіб приготування:

Апельсин миємо і нарізаємо кружальцями. Заморожену вишню заливаємо окропом. Додаємо в каструлю апельсин та суміш спецій. Варимо глінтвейн до закипання, помішуючи. Потім вимикаємо вогонь, накриваємо кришкою каструлю і даємо напою настоятися 20 хвилин.

Автор рецепта попереджає, що глінтвейн важливо не переварити. Інакше вийде компот.

Ідеальним доповненням до зігрівального напою стане гарбузовий кекс. Раніше ми розповідали, як його швидко приготувати.