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Швидкий рецепт гарбузового кексу: виходить неймовірно смачним (відео)

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Смачно, швидко та ароматно
Смачно, швидко та ароматно. Фото Pexels

Відмінне доповнення до чашки чаю восени

Гарбузовий кекс — це не тільки яскрава осіння випічка, але і відмінний спосіб додати в раціон сезонні овочі. Соковитий та ароматний, він стане чудовим доповненням до чашки чаю у прохолодний вечір. Цей рецепт простий у приготуванні і не вимагає складних інгредієнтів, але за бажання ви можете урізноманітнити його родзинками, горіхами або лимонною цедрою для більш насиченого смаку.

Рецептом швидкого приготування гарбузового кексу поділилася кулінарний блогер Вікторія Кельбас в Instagram.

Інгредієнти:

  • Яйця — 3 шт.;
  • Цукор — 150 г;
  • Олія — 150 мл.;
  • Гарбуз — 200г;
  • Борошно — 250г;
  • Розпушувач — 10г.

За бажанням можна додати:

  • Родзинки — 20г;
  • Цедра 1 лимона;
  • Горіхи — 20г;
  • Кориця – 1 ч.л.

Спосіб приготування:

  1. Гарбуз миємо, очищаємо і натираємо на дрібній тертці.
  2. У глибоку миску розбиваємо яйця, додаємо цукор, олію та розмішуємо вінчиком.
  3. За бажанням додаємо родзинки, горіхи, цедру та корицю. І ще раз перемішуємо.
  4. Перекладаємо тісто у змащену олією форму.
  5. Запікаємо 40 хвилин при температурі 180 градусів.

Даємо кексу охолонути й куштуємо.

Автор рецепта пропонує ще полити випічку глазур’ю із 50 грамів цукрової пудри та 3 столових ложок молока.

Раніше ми ділилися рецептом ситного хачапурі, який готується буквально за 10 хвилин. Чудовий варіант для тих, хто не любить солодку випічку.

Теги:
#Рецепт #Гарбуз #Випічка #Кекс