Швидкий рецепт гарбузового кексу: виходить неймовірно смачним (відео)

Відмінне доповнення до чашки чаю восени

Гарбузовий кекс — це не тільки яскрава осіння випічка, але і відмінний спосіб додати в раціон сезонні овочі. Соковитий та ароматний, він стане чудовим доповненням до чашки чаю у прохолодний вечір. Цей рецепт простий у приготуванні і не вимагає складних інгредієнтів, але за бажання ви можете урізноманітнити його родзинками, горіхами або лимонною цедрою для більш насиченого смаку.

Рецептом швидкого приготування гарбузового кексу поділилася кулінарний блогер Вікторія Кельбас в Instagram.

Інгредієнти:

Яйця — 3 шт.;

Цукор — 150 г;

Олія — 150 мл.;

Гарбуз — 200г;

Борошно — 250г;

Розпушувач — 10г.

За бажанням можна додати:

Родзинки — 20г;

Цедра 1 лимона;

Горіхи — 20г;

Кориця – 1 ч.л.

Спосіб приготування:

Гарбуз миємо, очищаємо і натираємо на дрібній тертці. У глибоку миску розбиваємо яйця, додаємо цукор, олію та розмішуємо вінчиком. За бажанням додаємо родзинки, горіхи, цедру та корицю. І ще раз перемішуємо. Перекладаємо тісто у змащену олією форму. Запікаємо 40 хвилин при температурі 180 градусів.

Даємо кексу охолонути й куштуємо.

Автор рецепта пропонує ще полити випічку глазур’ю із 50 грамів цукрової пудри та 3 столових ложок молока.

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