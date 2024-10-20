Швидкий рецепт гарбузового кексу: виходить неймовірно смачним (відео)
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Відмінне доповнення до чашки чаю восени
Гарбузовий кекс — це не тільки яскрава осіння випічка, але і відмінний спосіб додати в раціон сезонні овочі. Соковитий та ароматний, він стане чудовим доповненням до чашки чаю у прохолодний вечір. Цей рецепт простий у приготуванні і не вимагає складних інгредієнтів, але за бажання ви можете урізноманітнити його родзинками, горіхами або лимонною цедрою для більш насиченого смаку.
Рецептом швидкого приготування гарбузового кексу поділилася кулінарний блогер Вікторія Кельбас в Instagram.
Інгредієнти:
- Яйця — 3 шт.;
- Цукор — 150 г;
- Олія — 150 мл.;
- Гарбуз — 200г;
- Борошно — 250г;
- Розпушувач — 10г.
За бажанням можна додати:
- Родзинки — 20г;
- Цедра 1 лимона;
- Горіхи — 20г;
- Кориця – 1 ч.л.
Спосіб приготування:
- Гарбуз миємо, очищаємо і натираємо на дрібній тертці.
- У глибоку миску розбиваємо яйця, додаємо цукор, олію та розмішуємо вінчиком.
- За бажанням додаємо родзинки, горіхи, цедру та корицю. І ще раз перемішуємо.
- Перекладаємо тісто у змащену олією форму.
- Запікаємо 40 хвилин при температурі 180 градусів.
Даємо кексу охолонути й куштуємо.
Автор рецепта пропонує ще полити випічку глазур’ю із 50 грамів цукрової пудри та 3 столових ложок молока.
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