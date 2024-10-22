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Такой глинтвейн можно пить хоть каждій день: рецепт согревающего напитка (видео)

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
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Автор
Вкусно и просто
Вкусно и просто. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

В основе рецепта — сок, богатые специи и свежие фрукты

Глинтвейн — это один из самых популярных напитков для холодного времени года, который согревает своим ароматом и вкусом. Обычно этот напиток готовят на основе вина, добавляя пряности, фрукты и мед. Но можно наслаждаться глинтвейном даже без алкоголя. Безалкогольная версия не уступает по вкусу и создаёт тот же уютный эффект.

Блогер @anna_valor поделилась своим рецептом безалкогольного глинтвейна, который идеально подходит для осеннего вечера. Этот напиток не только согреет, но и порадует насыщенным вкусом, который сложно отличить от классического варианта.

Как приготовить безалкогольный глинтвейн

Ингредиенты:

  • Замороженная вишня — 300-400г;
  • Апельсин — крупный 1 шт;
  • Кипяток — 1 литр;
  • Корица;
  • Бадьян;
  • Имбирь;
  • Изюм;
  • Кардамон;
  • Мускатный орех;
  • Гвоздика;
  • Душистый перец.

Способ приготовления:

  1. Апельсин моем и нарезаем кружочками.
  2. Замороженную вишню заливаем кипятком.
  3. Добавляем в кастрюлю апельсин и смесь специй.
  4. Варим глинтвейн до закипания, помешивая. Затем выключаем огонь, накрываем кастрюлю крышкой и даем напитку настояться 20 минут.

Автор рецепта предупреждает, что глинтвейн важно не переварить. Иначе получится компот.

Идеальным дополнением к согревающему напитку станет тыквенный кекс. Ранее мы рассказывали, как его быстро приготовить.

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#Напитки #Рецепты #Глинтвейн