Такой глинтвейн можно пить хоть каждій день: рецепт согревающего напитка (видео)

В основе рецепта — сок, богатые специи и свежие фрукты

Глинтвейн — это один из самых популярных напитков для холодного времени года, который согревает своим ароматом и вкусом. Обычно этот напиток готовят на основе вина, добавляя пряности, фрукты и мед. Но можно наслаждаться глинтвейном даже без алкоголя. Безалкогольная версия не уступает по вкусу и создаёт тот же уютный эффект.

Блогер @anna_valor поделилась своим рецептом безалкогольного глинтвейна, который идеально подходит для осеннего вечера. Этот напиток не только согреет, но и порадует насыщенным вкусом, который сложно отличить от классического варианта.

Как приготовить безалкогольный глинтвейн

Ингредиенты:

Замороженная вишня — 300-400г;

Апельсин — крупный 1 шт;

Кипяток — 1 литр;

Корица;

Бадьян;

Имбирь;

Изюм;

Кардамон;

Мускатный орех;

Гвоздика;

Душистый перец.

Способ приготовления:

Апельсин моем и нарезаем кружочками. Замороженную вишню заливаем кипятком. Добавляем в кастрюлю апельсин и смесь специй. Варим глинтвейн до закипания, помешивая. Затем выключаем огонь, накрываем кастрюлю крышкой и даем напитку настояться 20 минут.

Автор рецепта предупреждает, что глинтвейн важно не переварить. Иначе получится компот.

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