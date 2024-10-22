Такой глинтвейн можно пить хоть каждій день: рецепт согревающего напитка (видео)
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В основе рецепта — сок, богатые специи и свежие фрукты
Глинтвейн — это один из самых популярных напитков для холодного времени года, который согревает своим ароматом и вкусом. Обычно этот напиток готовят на основе вина, добавляя пряности, фрукты и мед. Но можно наслаждаться глинтвейном даже без алкоголя. Безалкогольная версия не уступает по вкусу и создаёт тот же уютный эффект.
Блогер @anna_valor поделилась своим рецептом безалкогольного глинтвейна, который идеально подходит для осеннего вечера. Этот напиток не только согреет, но и порадует насыщенным вкусом, который сложно отличить от классического варианта.
Как приготовить безалкогольный глинтвейн
Ингредиенты:
- Замороженная вишня — 300-400г;
- Апельсин — крупный 1 шт;
- Кипяток — 1 литр;
- Корица;
- Бадьян;
- Имбирь;
- Изюм;
- Кардамон;
- Мускатный орех;
- Гвоздика;
- Душистый перец.
Способ приготовления:
- Апельсин моем и нарезаем кружочками.
- Замороженную вишню заливаем кипятком.
- Добавляем в кастрюлю апельсин и смесь специй.
- Варим глинтвейн до закипания, помешивая. Затем выключаем огонь, накрываем кастрюлю крышкой и даем напитку настояться 20 минут.
Автор рецепта предупреждает, что глинтвейн важно не переварить. Иначе получится компот.
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