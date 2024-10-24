До сніданку чи на перекус: ці ліниві пиріжки з ковбасою ви приготуєте за 30 хвилин без розкочування (відео)

Чудовий сніданок чи перекус

Вранці ми, як правило, кудись поспішаємо і часу на приготування складних страв немає. Однак господині винайшли безліч рецептів страв, які готуються легко та просто, виходять ситними та смачними.

Зокрема, на сніданок можна приготувати гранолу, тости з яйцем або ж пухкий омлет. А сьогодні ми хочем поділитися ще одним цікавим рецептом — лінивих пиріжків з ковбасою та сиром. А опублікували його на YouTube-каналі Лілії Цвіт.

Як приготувати ліниві пиріжки з ковбасою

Інгредієнти (на 12 шт.):

Тісто

кефір — 250 мл;

вода — 40 мл;

цукор — 1 ч. л.;

сіль — 1/2 ч. л.;

сода — 1/2 ч. л.;

яйце — 1 шт.;

борошно — 240 г;

Начинка

ковбаса копчена — 200 г

кріп — пучок (30 г)

цибуля зелена — пучок (50 г)

Дріжджі можна замінити содою, а вершкове масло — олією.

Спосіб приготування:

1.Яйце, кефір і вершкове масло заздалегідь дістати з холодильника. Для пишності бажано, щоб усі інгредієнти були однієї температури.

2.Вершкове масло розтопити у мікрохвильовці, змішати з кефіром та яйцем.

3.Всипати цукор, сіль, дріжджі та 2 ложки борошна.

4.Перемішати до однорідності та залишити опару настоятися на 5-10 хвилин. Якщо готуєте страву на соді, то можна одразу переходити до наступної дії.

5.Поки настоюється опара, натерти сир на тертці та нарізати ковбасу кубиком.

6.У миску з кефіром вмішати начинку та решту борошна. За бажанням додати зелену цибулю або іншу зелень. Замісити густе липке тісто.

7.На сковороді розігріти соняшникову олію.

8.Викласти тісто ложкою та обсмажити пиріжки з обох боків до золотистості.

9.Під час приготування зробити вогонь невеликим і накрити сковороду кришкою, щоб вироби не були сирими всередині.