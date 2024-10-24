До сніданку чи на перекус: ці ліниві пиріжки з ковбасою ви приготуєте за 30 хвилин без розкочування (відео)
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Чудовий сніданок чи перекус
Вранці ми, як правило, кудись поспішаємо і часу на приготування складних страв немає. Однак господині винайшли безліч рецептів страв, які готуються легко та просто, виходять ситними та смачними.
Зокрема, на сніданок можна приготувати гранолу, тости з яйцем або ж пухкий омлет. А сьогодні ми хочем поділитися ще одним цікавим рецептом — лінивих пиріжків з ковбасою та сиром. А опублікували його на YouTube-каналі Лілії Цвіт.
Як приготувати ліниві пиріжки з ковбасою
Інгредієнти (на 12 шт.):
Тісто
- кефір — 250 мл;
- вода — 40 мл;
- цукор — 1 ч. л.;
- сіль — 1/2 ч. л.;
- сода — 1/2 ч. л.;
- яйце — 1 шт.;
- борошно — 240 г;
Начинка
- ковбаса копчена — 200 г
- кріп — пучок (30 г)
- цибуля зелена — пучок (50 г)
Дріжджі можна замінити содою, а вершкове масло — олією.
Спосіб приготування:
1.Яйце, кефір і вершкове масло заздалегідь дістати з холодильника. Для пишності бажано, щоб усі інгредієнти були однієї температури.
2.Вершкове масло розтопити у мікрохвильовці, змішати з кефіром та яйцем.
3.Всипати цукор, сіль, дріжджі та 2 ложки борошна.
4.Перемішати до однорідності та залишити опару настоятися на 5-10 хвилин. Якщо готуєте страву на соді, то можна одразу переходити до наступної дії.
5.Поки настоюється опара, натерти сир на тертці та нарізати ковбасу кубиком.
6.У миску з кефіром вмішати начинку та решту борошна. За бажанням додати зелену цибулю або іншу зелень. Замісити густе липке тісто.
7.На сковороді розігріти соняшникову олію.
8.Викласти тісто ложкою та обсмажити пиріжки з обох боків до золотистості.
9.Під час приготування зробити вогонь невеликим і накрити сковороду кришкою, щоб вироби не були сирими всередині.