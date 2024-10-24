К завтраку или на перекус: эти ленивые пирожки с колбасой вы приготовите за 30 минут без раскатки (видео)

Прекрасный завтрак или перекус

Утром мы, как правило, куда-то торопимся и времени на приготовление сложных блюд нет. Однако хозяйки изобрели множество рецептов блюд, которые готовятся легко и просто, получаются сытными и вкусными.

В частности, на завтрак можно приготовить гранолу, тосты с яйцом или пышный омлет. А сегодня мы хотим поделиться еще одним интересным рецептом — ленивыми пирожками с колбасой и сыром. А опубликовали его на YouTube-канале Лилии Цвит.

Как приготовить ленивые пирожки с колбасой

Ингредиенты (на 12 шт.):

Тесто

кефир — 250 мл;

вода — 40 мл;

сахар – 1 ч. л.;

соль — 1/2 ч. л.;

сода — 1/2 ч. л.;

яйцо – 1 шт.;

мука — 240 г;

Начинка

колбаса копченая — 200 г

укроп – пучок (30 г)

лук зеленый — пучок (50 г)

Дрожжи можно заменить содой, а сливочное масло – растительным.

Способ приготовления:

1.Яйцо, кефир и сливочное масло заранее достать из холодильника. Для пышности желательно, чтобы все ингредиенты были одной температуры.

2. Сливочное масло растопить в микроволновке, смешать с кефиром и яйцом.

3.Всыпать сахар, соль, дрожжи и 2 ложки муки.

4. Перемешать до однородности и оставить опару настояться на 5-10 минут. Если готовите блюдо на соде, можно сразу переходить к следующему действию.

5.Пока настаивается опара, натереть сыр на терке и порезать колбасу кубиком.

6.В миску с кефиром вмешать начинку и оставшуюся муку. По желанию добавить зеленый лук или другую зелень. Замесить густое липкое тесто.

7.На сковороде разогреть подсолнечное масло.

8. Выложить тесто ложкой и обжарить пирожки с обеих сторон до золотистости.

9.Во время приготовления сделать огонь небольшим и накрыть сковороду крышкой, чтобы изделия не были сырыми внутри.