К завтраку или на перекус: эти ленивые пирожки с колбасой вы приготовите за 30 минут без раскатки (видео)
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Прекрасный завтрак или перекус
Утром мы, как правило, куда-то торопимся и времени на приготовление сложных блюд нет. Однако хозяйки изобрели множество рецептов блюд, которые готовятся легко и просто, получаются сытными и вкусными.
В частности, на завтрак можно приготовить гранолу, тосты с яйцом или пышный омлет. А сегодня мы хотим поделиться еще одним интересным рецептом — ленивыми пирожками с колбасой и сыром. А опубликовали его на YouTube-канале Лилии Цвит.
Как приготовить ленивые пирожки с колбасой
Ингредиенты (на 12 шт.):
Тесто
- кефир — 250 мл;
- вода — 40 мл;
- сахар – 1 ч. л.;
- соль — 1/2 ч. л.;
- сода — 1/2 ч. л.;
- яйцо – 1 шт.;
- мука — 240 г;
Начинка
- колбаса копченая — 200 г
- укроп – пучок (30 г)
- лук зеленый — пучок (50 г)
Дрожжи можно заменить содой, а сливочное масло – растительным.
Способ приготовления:
1.Яйцо, кефир и сливочное масло заранее достать из холодильника. Для пышности желательно, чтобы все ингредиенты были одной температуры.
2. Сливочное масло растопить в микроволновке, смешать с кефиром и яйцом.
3.Всыпать сахар, соль, дрожжи и 2 ложки муки.
4. Перемешать до однородности и оставить опару настояться на 5-10 минут. Если готовите блюдо на соде, можно сразу переходить к следующему действию.
5.Пока настаивается опара, натереть сыр на терке и порезать колбасу кубиком.
6.В миску с кефиром вмешать начинку и оставшуюся муку. По желанию добавить зеленый лук или другую зелень. Замесить густое липкое тесто.
7.На сковороде разогреть подсолнечное масло.
8. Выложить тесто ложкой и обжарить пирожки с обеих сторон до золотистости.
9.Во время приготовления сделать огонь небольшим и накрыть сковороду крышкой, чтобы изделия не были сырыми внутри.