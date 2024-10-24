Ця намазка точно вам сподобається: ідеальна на кожен день та на святковий стіл

Ця намазка стане родзинкою на столі

Намазки на бутерброди — це ідеальний варіант для тих, хто цінує простоту та різноманітність у повсякденній кухні. Вони дозволяють швидко створити смачний перекус, використовуючи всього кілька інгредієнтів. Крім того, такі бутерброди чудово підходять не тільки для щоденного сніданку чи перекусу, а й для святкового столу.

Раніше ми ділилися рецептом намазки з оселедця. Тепер же поділимося рецептом легкої закуски з тунця та крем-сиру від фудблогера ann_.food. Простота та вишуканість цієї страви порадують як любителів швидкого перекусу, так і гурманів.

Як приготувати намазку з сиру та тунця

Інгредієнти:

крем-сир Philadelphia — 175 г;

консервований тунець у власному соку — 160 г;

лимон — 1/2 шт (цедра);

оливки без кісточки — 10 шт.;

сухі трави — 1/2 ч. л.;

багет;

сіль та перець за смаком.

Для прикраси:

оливка;

петрушка;

цедра лимона.

Спосіб приготування:

У тарілку викладаємо вершковий сир. З консервованого тунця зливаємо сік і додаємо до сиру. Оливки подрібнюємо та додаємо у загальну масу. Присипаємо спеціями, натираємо цедру лимона (тільки жовту частину). Додаємо половину у сирну масу, а другу частину залишаємо на прикрасу. Багет ріжемо на скибочки й підсмажуємо без олії. На багет викладаємо намазку та прикрашаємо оливкою, листочком петрушки, цедрою лимона.

Гості будуть у захваті від цієї закуски!