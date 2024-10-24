Ця намазка точно вам сподобається: ідеальна на кожен день та на святковий стіл
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Ця намазка стане родзинкою на столі
Намазки на бутерброди — це ідеальний варіант для тих, хто цінує простоту та різноманітність у повсякденній кухні. Вони дозволяють швидко створити смачний перекус, використовуючи всього кілька інгредієнтів. Крім того, такі бутерброди чудово підходять не тільки для щоденного сніданку чи перекусу, а й для святкового столу.
Раніше ми ділилися рецептом намазки з оселедця. Тепер же поділимося рецептом легкої закуски з тунця та крем-сиру від фудблогера ann_.food. Простота та вишуканість цієї страви порадують як любителів швидкого перекусу, так і гурманів.
Як приготувати намазку з сиру та тунця
Інгредієнти:
- крем-сир Philadelphia — 175 г;
- консервований тунець у власному соку — 160 г;
- лимон — 1/2 шт (цедра);
- оливки без кісточки — 10 шт.;
- сухі трави — 1/2 ч. л.;
- багет;
- сіль та перець за смаком.
Для прикраси:
- оливка;
- петрушка;
- цедра лимона.
Спосіб приготування:
- У тарілку викладаємо вершковий сир.
- З консервованого тунця зливаємо сік і додаємо до сиру.
- Оливки подрібнюємо та додаємо у загальну масу.
- Присипаємо спеціями, натираємо цедру лимона (тільки жовту частину). Додаємо половину у сирну масу, а другу частину залишаємо на прикрасу.
- Багет ріжемо на скибочки й підсмажуємо без олії.
- На багет викладаємо намазку та прикрашаємо оливкою, листочком петрушки, цедрою лимона.
Гості будуть у захваті від цієї закуски!