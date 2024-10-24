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Ця намазка точно вам сподобається: ідеальна на кожен день та на святковий стіл

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Відмінно для перекушування
Відмінно для перекушування. Фото Скріншот Instagram/ann_.food

Ця намазка стане родзинкою на столі

Намазки на бутерброди — це ідеальний варіант для тих, хто цінує простоту та різноманітність у повсякденній кухні. Вони дозволяють швидко створити смачний перекус, використовуючи всього кілька інгредієнтів. Крім того, такі бутерброди чудово підходять не тільки для щоденного сніданку чи перекусу, а й для святкового столу.

Раніше ми ділилися рецептом намазки з оселедця. Тепер же поділимося рецептом легкої закуски з тунця та крем-сиру від фудблогера ann_.food. Простота та вишуканість цієї страви порадують як любителів швидкого перекусу, так і гурманів.

Як приготувати намазку з сиру та тунця

Інгредієнти:

  • крем-сир Philadelphia — 175 г;
  • консервований тунець у власному соку — 160 г;
  • лимон — 1/2 шт (цедра);
  • оливки без кісточки — 10 шт.;
  • сухі трави — 1/2 ч. л.;
  • багет;
  • сіль та перець за смаком.

Для прикраси:

  • оливка;
  • петрушка;
  • цедра лимона.

Спосіб приготування:

  1. У тарілку викладаємо вершковий сир.
  2. З консервованого тунця зливаємо сік і додаємо до сиру.
  3. Оливки подрібнюємо та додаємо у загальну масу.
  4. Присипаємо спеціями, натираємо цедру лимона (тільки жовту частину). Додаємо половину у сирну масу, а другу частину залишаємо на прикрасу.
  5. Багет ріжемо на скибочки й підсмажуємо без олії.
  6. На багет викладаємо намазку та прикрашаємо оливкою, листочком петрушки, цедрою лимона.

Гості будуть у захваті від цієї закуски!

Теги:
#Рецепт #Сир #Тунець #намазка