Бюджетне печиво, для якого навіть духовка не потрібна: найпростіший рецепт до чаю (відео)

Апетитне домашнє печиво

Домашні солодощі — це величезний масив рецептів. Якщо ви вже готували яблучний торт і шукаєте щось значно простіше, зверніть увагу на наступний рецепт печива.

Його унікальність у тому, що для цих солодощів навіть не потрібно вмикати духовку, адже все готується просто на сковороді. Завдяки спеціям воно дуже ароматне. Рецептом поділилась кулінарна блогерка на ютуб-каналі "Готуємо з Лесею Піжик".

Інгредієнти:

Борошно пшеничне — 250 г

Цукор — 100 г

Сметана — 100 г

Рослинна олія — 30 мл

Жовток яйця — 1 шт

Ванільний цукор — 15 г

Розпушувач — 1 ч.л.

Сіль — дрібка

Кориця, кардамон, імбир, гвоздика, мускатний горіх, духмяний перець, бадьян — сумарно 0,5 чайної ложки

Для глазурі:

Цукрова пудра — 80 г

Яєчний білок — 1 шт

Спосіб приготування:

Просійте борошно, додайте розпушувач, сіль, ванільний цукор і спеції. Перемішайте. Додайте сметану, жовток, рослинну олію і цукор. Замісіть м'яке тісто. Розкотіть тісто в пласт і за допомогою формочок виріжте печиво бажаної форми. Розігрійте сковороду з антипригарним покриттям. Викладіть печиво і смажте на середньому вогні під кришкою по 4 хвилини з кожного боку. Змішайте білок з цукровою пудрою до однорідної маси. Ще гаряче печиво змастіть глазур'ю.

Дуже просто і дуже смачно. Відмінний варіант до кави чи чаю. Також ми розповідали, як на сковороді приготувати пухкенькі булочки.