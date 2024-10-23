Бюджетне печиво, для якого навіть духовка не потрібна: найпростіший рецепт до чаю (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Апетитне домашнє печиво
Домашні солодощі — це величезний масив рецептів. Якщо ви вже готували яблучний торт і шукаєте щось значно простіше, зверніть увагу на наступний рецепт печива.
Його унікальність у тому, що для цих солодощів навіть не потрібно вмикати духовку, адже все готується просто на сковороді. Завдяки спеціям воно дуже ароматне. Рецептом поділилась кулінарна блогерка на ютуб-каналі "Готуємо з Лесею Піжик".
Інгредієнти:
- Борошно пшеничне — 250 г
- Цукор — 100 г
- Сметана — 100 г
- Рослинна олія — 30 мл
- Жовток яйця — 1 шт
- Ванільний цукор — 15 г
- Розпушувач — 1 ч.л.
- Сіль — дрібка
- Кориця, кардамон, імбир, гвоздика, мускатний горіх, духмяний перець, бадьян — сумарно 0,5 чайної ложки
Для глазурі:
- Цукрова пудра — 80 г
- Яєчний білок — 1 шт
Спосіб приготування:
- Просійте борошно, додайте розпушувач, сіль, ванільний цукор і спеції. Перемішайте.
- Додайте сметану, жовток, рослинну олію і цукор. Замісіть м'яке тісто.
- Розкотіть тісто в пласт і за допомогою формочок виріжте печиво бажаної форми. Розігрійте сковороду з антипригарним покриттям. Викладіть печиво і смажте на середньому вогні під кришкою по 4 хвилини з кожного боку.
- Змішайте білок з цукровою пудрою до однорідної маси. Ще гаряче печиво змастіть глазур'ю.
Дуже просто і дуже смачно. Відмінний варіант до кави чи чаю. Також ми розповідали, як на сковороді приготувати пухкенькі булочки.