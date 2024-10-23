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Бюджетне печиво, для якого навіть духовка не потрібна: найпростіший рецепт до чаю (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Відмінний варіант солодощів до кави чи чаю
Відмінний варіант солодощів до кави чи чаю. Фото Колаж Телеграфу

Апетитне домашнє печиво

Домашні солодощі — це величезний масив рецептів. Якщо ви вже готували яблучний торт і шукаєте щось значно простіше, зверніть увагу на наступний рецепт печива.

Його унікальність у тому, що для цих солодощів навіть не потрібно вмикати духовку, адже все готується просто на сковороді. Завдяки спеціям воно дуже ароматне. Рецептом поділилась кулінарна блогерка на ютуб-каналі "Готуємо з Лесею Піжик".

Інгредієнти:

  • Борошно пшеничне — 250 г
  • Цукор — 100 г
  • Сметана — 100 г
  • Рослинна олія — 30 мл
  • Жовток яйця — 1 шт
  • Ванільний цукор — 15 г
  • Розпушувач — 1 ч.л.
  • Сіль — дрібка
  • Кориця, кардамон, імбир, гвоздика, мускатний горіх, духмяний перець, бадьян — сумарно 0,5 чайної ложки

Для глазурі:

  • Цукрова пудра — 80 г
  • Яєчний білок — 1 шт

Спосіб приготування:

  1. Просійте борошно, додайте розпушувач, сіль, ванільний цукор і спеції. Перемішайте.
  2. Додайте сметану, жовток, рослинну олію і цукор. Замісіть м'яке тісто.
  3. Розкотіть тісто в пласт і за допомогою формочок виріжте печиво бажаної форми. Розігрійте сковороду з антипригарним покриттям. Викладіть печиво і смажте на середньому вогні під кришкою по 4 хвилини з кожного боку.
  4. Змішайте білок з цукровою пудрою до однорідної маси. Ще гаряче печиво змастіть глазур'ю.

Дуже просто і дуже смачно. Відмінний варіант до кави чи чаю. Також ми розповідали, як на сковороді приготувати пухкенькі булочки.

Теги:
#Рецепт #Печиво #Тісто