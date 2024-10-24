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Эта намазка точно вам понравится: идеальна на каждый день и на праздничный стол

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Отлично для перекуса
Отлично для перекуса. Фото Скриншот Instagram/ann_.food

Эта намазка станет изюминкой на столе

Намазки на бутерброды — это идеальный вариант для тех, кто ценит простоту и разнообразие в повседневной кухне. Они позволяют быстро создать вкусный перекус, используя всего несколько ингредиентов. Кроме того, такие бутерброды отлично подходят не только для ежедневного завтрака или перекуса, но и для праздничного стола.

Ранее мы делились рецептом намазки из сельди. Теперь же поделимся рецептом легкой закуски из тунца и крем-сыра от фудблогера ann_.food. Простота и изысканность этого блюда порадуют как любителей быстрого перекуса, так и гурманов.

Как приготовить намазку из сыра и тунца

Ингредиенты:

  • крем-сыр Philadelphia – 175 г;
  • консервированный тунец в собственном соке — 160 г;
  • лимон — 1/2 шт (цедра);
  • оливки без косточки — 10 шт.;
  • сухие травы — 1/2 ч.л.;
  • багет;
  • соль и перец по вкусу.

Для украшения:

  • оливка;
  • петрушка;
  • цедра лимона.

Способ приготовления:

  1. В тарелку выкладываем сливочный творог.
  2. С консервированного тунца сливаем сок и добавляем в сыр.
  3. Оливки измельчаем и добавляем в общую массу.
  4. Присыпаем специями, натираем цедру лимона (только желтую часть). Добавляем половину в творожную массу, а вторую часть оставляем на украшение.
  5. Багет режем на ломтики и поджариваем без растительного масла.
  6. На багет выкладываем намазку и украшаем оливкой, листочком петрушки, цедрой лимона.

Гости будут в восторге от этой закуски!

Теги:
#Рецепт #Сыр #Тунец #намазка