Эта намазка точно вам понравится: идеальна на каждый день и на праздничный стол
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Эта намазка станет изюминкой на столе
Намазки на бутерброды — это идеальный вариант для тех, кто ценит простоту и разнообразие в повседневной кухне. Они позволяют быстро создать вкусный перекус, используя всего несколько ингредиентов. Кроме того, такие бутерброды отлично подходят не только для ежедневного завтрака или перекуса, но и для праздничного стола.
Ранее мы делились рецептом намазки из сельди. Теперь же поделимся рецептом легкой закуски из тунца и крем-сыра от фудблогера ann_.food. Простота и изысканность этого блюда порадуют как любителей быстрого перекуса, так и гурманов.
Как приготовить намазку из сыра и тунца
Ингредиенты:
- крем-сыр Philadelphia – 175 г;
- консервированный тунец в собственном соке — 160 г;
- лимон — 1/2 шт (цедра);
- оливки без косточки — 10 шт.;
- сухие травы — 1/2 ч.л.;
- багет;
- соль и перец по вкусу.
Для украшения:
- оливка;
- петрушка;
- цедра лимона.
Способ приготовления:
- В тарелку выкладываем сливочный творог.
- С консервированного тунца сливаем сок и добавляем в сыр.
- Оливки измельчаем и добавляем в общую массу.
- Присыпаем специями, натираем цедру лимона (только желтую часть). Добавляем половину в творожную массу, а вторую часть оставляем на украшение.
- Багет режем на ломтики и поджариваем без растительного масла.
- На багет выкладываем намазку и украшаем оливкой, листочком петрушки, цедрой лимона.
Гости будут в восторге от этой закуски!