Так швидко ще не було: цей листковий пиріг з м'ясом та грибами печеться всього 15 хвилин (відео)

Пиріг готується швидко та просто

Листкове тісто — це чудова основа для різноманітної домашньої випічки. З нього можна готувати не лише солодкі пироги на кшталт випічки з вишнею, але й солоні слойки або піцу.

Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом листкового пирога з куркою та грибами. А опублікували його на Instagram-сторінці "polli_cooking".

Як приготувати листковий пиріг з куркою та грибами

Інгредієнти:

500 г листкового тіста (бездріжджового);

1 цибуля;

400 г філе;

200 г печериць;

50 мл вершків;

сіль, перець;

мікс спецій для курки;

50-100 г сиру;

яйце для змащення та кунжут для присипки;

Спосіб приготування:

1.Цибулю нарізати півкільцями.

2.Гриби нарізати, обсмажити разом з цибулею, посолити, поперчити.

3.Філе обсмажити до золотистої скоринки, додати спеції для курки, цибулю з грибами та вершки, все добре перемішати.

4.На застелене пергаментом деко викласти половину тіста (попередньо трохи розкотивши його), викласти начинку відступаючи від країв.

5.Зверху присипати натертим сиром та накрити другим пластом тіста, щільно заліпити краї.

6.Змастити пиріг яйцем і посипати кунжутом.

7.Випікати у попередньо розігрітій до 200 градусів духовці близько 15 хвилин до золотистої скоринки.