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Так быстро еще не было: этот слоеный пирог с мясом и грибами печется всего 15 минут (видео)

Автор
Мария Швец
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Автор
Эта выпечка уместна на любом столе
Эта выпечка уместна на любом столе. Фото 1000.menu

Пирог готовится быстро и просто

Слоеное тесто – это отличная основа для разнообразной домашней выпечки. Из него можно готовить не только сладкие пироги типа выпечки с вишней, но и соленые слойки или пиццу.

Сегодня мы хотим поделиться рецептом слоеного пирога с курицей и грибами. А опубликовали его на Instagram-странице "polli_cooking".

Как приготовить пирог с курицей и грибами

Ингредиенты:

  • 500 г слоеного теста (бездрожжевого);
  • 1 лук;
  • 400 г филе;
  • 200 г шампиньонов;
  • 50 мл сливок;
  • соль, перец;
  • микс специй для курицы;
  • 50-100 г сыра;
  • яйцо для смазки и кунжут для присыпки;

Способ приготовления:

1.Лук нарезать полукольцами.

2.Грибы нарезать, обжарить вместе с луком, посолить, поперчить.

3.Филе обжарить до золотистой корочки, добавить специи для курицы, лук с грибами и сливки, все хорошо перемешать.

4.На застеленный пергаментом противень выложить половину теста (предварительно немного раскатив его), выложить начинку отступая от краев.

5.Сверху присыпать натертым сыром и накрыть вторым пластом теста, плотно залепить края.

6. Смазать пирог яйцом и посыпать кунжутом.

7. Выпекать в предварительно разогретой до 200 градусов духовке около 15 минут до золотистой корочки.

Теги:
#Грибы #Курица #Готовим дома #Пиріг