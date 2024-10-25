Так быстро еще не было: этот слоеный пирог с мясом и грибами печется всего 15 минут (видео)
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Пирог готовится быстро и просто
Слоеное тесто – это отличная основа для разнообразной домашней выпечки. Из него можно готовить не только сладкие пироги типа выпечки с вишней, но и соленые слойки или пиццу.
Сегодня мы хотим поделиться рецептом слоеного пирога с курицей и грибами. А опубликовали его на Instagram-странице "polli_cooking".
Как приготовить пирог с курицей и грибами
Ингредиенты:
- 500 г слоеного теста (бездрожжевого);
- 1 лук;
- 400 г филе;
- 200 г шампиньонов;
- 50 мл сливок;
- соль, перец;
- микс специй для курицы;
- 50-100 г сыра;
- яйцо для смазки и кунжут для присыпки;
Способ приготовления:
1.Лук нарезать полукольцами.
2.Грибы нарезать, обжарить вместе с луком, посолить, поперчить.
3.Филе обжарить до золотистой корочки, добавить специи для курицы, лук с грибами и сливки, все хорошо перемешать.
4.На застеленный пергаментом противень выложить половину теста (предварительно немного раскатив его), выложить начинку отступая от краев.
5.Сверху присыпать натертым сыром и накрыть вторым пластом теста, плотно залепить края.
6. Смазать пирог яйцом и посыпать кунжутом.
7. Выпекать в предварительно разогретой до 200 градусов духовке около 15 минут до золотистой корочки.