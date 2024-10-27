Ця маленька дешева рибка чиститься в два рухи: як приготувати з нею розкішну страву (відео)

Чудова страва з дешевої рибки

Хамса – це недорога, але дуже смачна рибка. Розповідаємо, як дуже смачно її приготувати. До речі, з іще однієї дешевої риби можна приготувати розкішний форшмак.

Приготувавши її за цим рецептом, ви отримаєте хрустку скоринку і соковите м'ясо всередині. Як приготувати, розповіла кулінарна блогерка під ніком ruslana.gala.

Інгредієнти:

Хамса (або анчоуси) – 500 г

Сухарі панірувальні – 100 г

Часник – 2-3 зубчики

Петрушка – пучок

Олія оливкова – для змащування дека

Сіль, перець – до смаку

Лимон – для подачі

Спосіб приготування:

Ретельно почистіть хамсу від нутрощів і кісток. Для цього від’єднайте голову та обережно дістаньте хребет. Промийте рибку під холодною водою і обсушіть паперовими рушниками, відставте. Подрібніть сухарі, часник і петрушку в блендері або за допомогою ножа. Додайте в панірувальну масу сіль і перець. Форму для випічки змастіть олією. Викладіть у неї рибку в один шар. Засипте панірувальною сумішшю. Запікайте в розігрітій до 200°C духовці протягом 4-5 хвилин або до золотистої скоринки.

Готову хамсу подавайте гарячою, поливши лимонним соком. Це дуже смачно. Також ми розповідали, як приготувати дуже смачний "Київський" салат.