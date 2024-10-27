Ця маленька дешева рибка чиститься в два рухи: як приготувати з нею розкішну страву (відео)
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Чудова страва з дешевої рибки
Хамса – це недорога, але дуже смачна рибка. Розповідаємо, як дуже смачно її приготувати. До речі, з іще однієї дешевої риби можна приготувати розкішний форшмак.
Приготувавши її за цим рецептом, ви отримаєте хрустку скоринку і соковите м'ясо всередині. Як приготувати, розповіла кулінарна блогерка під ніком ruslana.gala.
Інгредієнти:
- Хамса (або анчоуси) – 500 г
- Сухарі панірувальні – 100 г
- Часник – 2-3 зубчики
- Петрушка – пучок
- Олія оливкова – для змащування дека
- Сіль, перець – до смаку
- Лимон – для подачі
Спосіб приготування:
- Ретельно почистіть хамсу від нутрощів і кісток. Для цього від’єднайте голову та обережно дістаньте хребет.
- Промийте рибку під холодною водою і обсушіть паперовими рушниками, відставте. Подрібніть сухарі, часник і петрушку в блендері або за допомогою ножа. Додайте в панірувальну масу сіль і перець.
- Форму для випічки змастіть олією. Викладіть у неї рибку в один шар.
- Засипте панірувальною сумішшю. Запікайте в розігрітій до 200°C духовці протягом 4-5 хвилин або до золотистої скоринки.
Готову хамсу подавайте гарячою, поливши лимонним соком. Це дуже смачно. Також ми розповідали, як приготувати дуже смачний "Київський" салат.