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Ця маленька дешева рибка чиститься в два рухи: як приготувати з нею розкішну страву (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Вдалий рецепт хамси
Вдалий рецепт хамси. Фото Скриншот з відео

Чудова страва з дешевої рибки

Хамса – це недорога, але дуже смачна рибка. Розповідаємо, як дуже смачно її приготувати. До речі, з іще однієї дешевої риби можна приготувати розкішний форшмак.

Приготувавши її за цим рецептом, ви отримаєте хрустку скоринку і соковите м'ясо всередині. Як приготувати, розповіла кулінарна блогерка під ніком ruslana.gala.

Інгредієнти:

  • Хамса (або анчоуси) – 500 г
  • Сухарі панірувальні – 100 г
  • Часник – 2-3 зубчики
  • Петрушка – пучок
  • Олія оливкова – для змащування дека
  • Сіль, перець – до смаку
  • Лимон – для подачі

Спосіб приготування:

  1. Ретельно почистіть хамсу від нутрощів і кісток. Для цього від’єднайте голову та обережно дістаньте хребет.
  2. Промийте рибку під холодною водою і обсушіть паперовими рушниками, відставте. Подрібніть сухарі, часник і петрушку в блендері або за допомогою ножа. Додайте в панірувальну масу сіль і перець.
  3. Форму для випічки змастіть олією. Викладіть у неї рибку в один шар.
  4. Засипте панірувальною сумішшю. Запікайте в розігрітій до 200°C духовці протягом 4-5 хвилин або до золотистої скоринки.

Готову хамсу подавайте гарячою, поливши лимонним соком. Це дуже смачно. Також ми розповідали, як приготувати дуже смачний "Київський" салат.

Теги:
#Рецепт #Риба #Хамса #Панірування