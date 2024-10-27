Эта маленькая дешевая рыбка чистится в два движения: как приготовить с ней роскошное блюдо (видео)

Прекрасное блюдо из дешевой рыбки

Хамса – это недорогая, но очень вкусная рыбка. Рассказываем, как вкусно ее приготовить. Кстати, из еще одной дешевой рыбы можно приготовить роскошный форшмак.

Приготовив ее по этому рецепту, вы получите хрустящую корочку и сочное мясо внутри. Как приготовить, рассказала кулинарная блоггерша под ником ruslana.gala.

Ингредиенты:

Хамса (или анчоусы) – 500 г

Сухари панировочные – 100 г

Чеснок – 2-3 зубчика

Петрушка – пучок

Масло оливковое – для смазки противня

Соль, перец – по вкусу

Лимон – для подачи

Способ приготовления:

Тщательно почистите хамсу от внутренностей и костей. Для этого отсоедините голову, а потом - осторожно достаньте позвоночник. Промойте рыбку под холодной водой и обсушите бумажными полотенцами, отставьте. Измельчите сухари, чеснок и петрушку в блендере или с помощью ножа. Добавьте в панировочную массу соль и перец. Форму для выпечки смажьте растительным маслом. Выложите в нее рыбку в один слой. Засыпьте панировочной смесью. Запекайте в разогретой до 200°C духовке в течение 4-5 минут или до золотистой корочки.

Готовую хамсу подавайте горячей, полив лимонным соком. Это очень вкусно. Также мы рассказывали, как приготовить вкуснейший "Киевский" салат.