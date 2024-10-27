Эта маленькая дешевая рыбка чистится в два движения: как приготовить с ней роскошное блюдо (видео)
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Прекрасное блюдо из дешевой рыбки
Хамса – это недорогая, но очень вкусная рыбка. Рассказываем, как вкусно ее приготовить. Кстати, из еще одной дешевой рыбы можно приготовить роскошный форшмак.
Приготовив ее по этому рецепту, вы получите хрустящую корочку и сочное мясо внутри. Как приготовить, рассказала кулинарная блоггерша под ником ruslana.gala.
Ингредиенты:
- Хамса (или анчоусы) – 500 г
- Сухари панировочные – 100 г
- Чеснок – 2-3 зубчика
- Петрушка – пучок
- Масло оливковое – для смазки противня
- Соль, перец – по вкусу
- Лимон – для подачи
Способ приготовления:
- Тщательно почистите хамсу от внутренностей и костей. Для этого отсоедините голову, а потом - осторожно достаньте позвоночник.
- Промойте рыбку под холодной водой и обсушите бумажными полотенцами, отставьте. Измельчите сухари, чеснок и петрушку в блендере или с помощью ножа. Добавьте в панировочную массу соль и перец.
- Форму для выпечки смажьте растительным маслом. Выложите в нее рыбку в один слой.
- Засыпьте панировочной смесью. Запекайте в разогретой до 200°C духовке в течение 4-5 минут или до золотистой корочки.
Готовую хамсу подавайте горячей, полив лимонным соком. Это очень вкусно. Также мы рассказывали, как приготовить вкуснейший "Киевский" салат.