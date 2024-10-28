Такі котлети готуються швидко та виходять соковитими: що додати у фарш (відео)

Котлети виходять соковитими, ніжними, а густий ароматний соус стане чудовим доповненням до гарніру

Котлети є знайомою усім з дитинства стравою. Їх готують з різного фаршу, а також вони можуть бути овочевими. Котлети смажать, запікають чи тушкують у якомусь соусі.

Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом котлет, що швидко готуються та виходять дуже смачними. А опублікували його на Instagram-сторінці "olga_riabenko".

Як приготувати котлети у томатному соусі

Інгредієнти:

курячий фарш – 700 г;

яйце – 1 шт.;

панірувальні сухарі – 3 ст. л.;

сіль, перець;

сушений часник – 1-2 ч. л.;

паприка – 1 ч. л.;

сир моцарелла – 150 г;

Соус:

цибуля – 1 шт.;

борошно – 1 ст.;

томатне пюре – 400 мл;

вода – 350 мл;

базилік свіжий;

сіль, перець, цукор;

петрушка сушена;

Спосіб приготування:

1.До фаршу додати яйце, панірувальні сухарі та спеції. Замісити фарш і залишити постояти 20 хвилин.

2.Сформувати котлети, а всередину викласти сир.

3.Обсмажити їх з обох боків.

4.Для приготування томатного соусу потрібно обсмажити нарізану кубиком цибулю 5 хвилин.

5.Додати борошно і смажити ще 1 хвилину.

6.Влити воду та томатне пюре.

7.Далі додати сушену петрушку, свіжий базилік, спеції, і покласти у соус котлети.

8.Готувати під кришкою на повільному вогні протягом 15 хв.