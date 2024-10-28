Такі котлети готуються швидко та виходять соковитими: що додати у фарш (відео)
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Котлети виходять соковитими, ніжними, а густий ароматний соус стане чудовим доповненням до гарніру
Котлети є знайомою усім з дитинства стравою. Їх готують з різного фаршу, а також вони можуть бути овочевими. Котлети смажать, запікають чи тушкують у якомусь соусі.
Сьогодні ми хочемо поділитися рецептом котлет, що швидко готуються та виходять дуже смачними. А опублікували його на Instagram-сторінці "olga_riabenko".
Як приготувати котлети у томатному соусі
Інгредієнти:
- курячий фарш – 700 г;
- яйце – 1 шт.;
- панірувальні сухарі – 3 ст. л.;
- сіль, перець;
- сушений часник – 1-2 ч. л.;
- паприка – 1 ч. л.;
- сир моцарелла – 150 г;
Соус:
- цибуля – 1 шт.;
- борошно – 1 ст.;
- томатне пюре – 400 мл;
- вода – 350 мл;
- базилік свіжий;
- сіль, перець, цукор;
- петрушка сушена;
Спосіб приготування:
1.До фаршу додати яйце, панірувальні сухарі та спеції. Замісити фарш і залишити постояти 20 хвилин.
2.Сформувати котлети, а всередину викласти сир.
3.Обсмажити їх з обох боків.
4.Для приготування томатного соусу потрібно обсмажити нарізану кубиком цибулю 5 хвилин.
5.Додати борошно і смажити ще 1 хвилину.
6.Влити воду та томатне пюре.
7.Далі додати сушену петрушку, свіжий базилік, спеції, і покласти у соус котлети.
8.Готувати під кришкою на повільному вогні протягом 15 хв.