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Краще, ніж котлети та відбивні: ця українська страва дуже бюджетна і дуже смачна (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Апетитна страва з вчорашньої гречки
Апетитна страва з вчорашньої гречки. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Виходить надзвичайно ситно та смачно

Бюджетні рецепти можуть бути надзвичайно смачними. Якщо ви вже готували печінку з яблуками, зверніть увагу на наступний рецепт. Це гречаники, або ж, як їх називають, гречані січеники — ситна і надзвичайно смачна страва української кухні.

Можливо, колись гречку додавали для економії м’яса, але з часом страва стала самодостатньою. Апетитним рецептом поділились на ютуб-каналі "Наші Бесаги".

Інгредієнти:

  • гречка — 220-240 грамів сирої або 440-500 грамів вареної
  • м’ясний фарш — 400-450 грамів
  • яйце — 1 шт.
  • цибуля — 2 шт.
  • морква — 1 шт.
  • борошно — 50-100 грамів
  • томатний соус — 1 ст. л.
  • сіль
  • перець
  • лавровий лист

Спосіб приготування:

  1. Гречку відварюємо і остуджуємо. Змішуємо її з фаршем.
  2. Вбиваємо куряче яйце в гречану масу, солимо та перчимо до смаку. Додаємо цибулину, натерту на тертці або пропущену через м’ясорубку. Все ретельно перемішуємо.
  3. Фарш відбиваємо та відкладаємо на деякий час — щоб настоявся. Прогріваємо сковороду з олією. З гречаного фаршу ліпимо кульки або невеликі котлетки.
  4. Обвалюємо їх в борошні та обсмажуємо на розігрітій олії з обох сторін. Потрібна апетитна золотиста скоринка.
  5. Обсмажуємо нарізану цибулину. Натираємо моркву і теж обсмажуємо разом із цибулею. Додаємо борошно, смажимо ще кілька хвилин.
  6. Додаємо до обсмажених овочів томатну пасту чи соус. Перемішуємо, доливаємо трохи гарячої води. Викладаємо в соус гречаники.
  7. Тушкуємо все разом 20-25 хвилин. Після цього можна посипати зеленню та смакувати.

Гречаники виходять дуже ситні, смачні та ароматні. Також ми ділились рецептом легендарного салату "Білочка".

Теги:
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