Котлети, які не потрібно смажити: диво-рецепт, з яким страва виходить фантастично соковитою (відео)

Гора котлет просто та швидко

Іноді стає важко вигадувати нові страви на щодень. Ми розповідали, як особливо смачно приготувати печінку. Тепер ділимось рецептом дуже соковитих котлет, які навіть не треба смажити, адже вони готуються в духовці.

Котлетки виходять дуже ніжними та соковитими. Рецептом поділились на ютуб-каналі "Готуємо смачно".

Інгредієнти:

600 г фаршу

0,5 цибулини

3 шматочки білого хліба, або батона

150 мл молока

1 яйце

сіль, перець, спеції до смаку

Спосіб приготування:

Перш за все потрібно замочити в молоці білий хліб або батон. Дрібно нарізаємо половину цибулини. До фаршу додаємо нарізану цибулю, мелений перець, ваші улюблені спеції та сіль. Також додаємо одне яйце і віджатий замочений в молоці хліб або батон. Ретельно перемішуємо фарш руками та формуємо котлетки бажаного розміру. Викладаємо їх на деко, застелене пергаментом. Випікаємо котлетки в розігрітій до 200 градусів духовці приблизно 25-30 хвилин.

Ці котлетки виходять дуже соковитими, ніжними, ароматними та дуже смачними. Вони підійдуть до будь-якого гарніру, але варто приготувати їх з найніжнішим картопляним пюре.