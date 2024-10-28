Такие котлеты готовятся быстро и получаются сочными: что добавить в фарш (видео)
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Котлеты получаются сочными, нежными, а густой ароматный соус станет отличным дополнением к гарниру
Котлеты являются знакомым всем с детства блюдом. Их готовят из разного фарша, а также они могут быть овощными. Котлеты жарят, запекают или тушат в каком-нибудь соусе.
Сегодня мы хотим поделиться рецептом быстро готовящихся котлет, которые получаются очень вкусными. А опубликовали его на Instagram-странице "olga_riabenko".
Как приготовить котлеты в томатном соусе
Ингредиенты:
- куриный фарш – 700 г;
- яйцо – 1 шт.;
- панировочные сухари – 3 ст. л.;
- соль, перец;
- сушеный чеснок – 1-2 ч. л.;
- паприка – 1 ч. л.;
- сыр моцарелла – 150 г;
Соус:
- лук – 1 шт.;
- мука – 1 ст.;
- томатное пюре – 400 мл;
- вода – 350 мл;
- базилик свежий;
- соль, перец, сахар;
- петрушка сушеная;
Способ приготовления:
1.К фаршу добавить яйцо, панировочные сухари и специи. Замесить фарш и оставить постоять 20 минут.
2.Сформировать котлеты, а внутрь выложить сыр.
3.Обжарить их с обеих сторон.
4.Для приготовления томатного соуса нужно обжарить нарезанный кубиком лук 5 минут.
5.Добавить муку и жарить еще 1 минуту.
6.Влить воду и томатное пюре.
7.Далее добавить сушеную петрушку, свежий базилик, специи, и положить в соус котлеты.
8.Готовить под крышкой на медленном огне в течение 15 мин.