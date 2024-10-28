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Такие котлеты готовятся быстро и получаются сочными: что добавить в фарш (видео)

Автор
Мария Швец
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С этой вкуснотой любой гарнир заигрывает новыми красками
С этой вкуснотой любой гарнир заигрывает новыми красками. Фото 1000.menu

Котлеты получаются сочными, нежными, а густой ароматный соус станет отличным дополнением к гарниру

Котлеты являются знакомым всем с детства блюдом. Их готовят из разного фарша, а также они могут быть овощными. Котлеты жарят, запекают или тушат в каком-нибудь соусе.

Сегодня мы хотим поделиться рецептом быстро готовящихся котлет, которые получаются очень вкусными. А опубликовали его на Instagram-странице "olga_riabenko".

Как приготовить котлеты в томатном соусе

Ингредиенты:

  • куриный фарш – 700 г;
  • яйцо – 1 шт.;
  • панировочные сухари – 3 ст. л.;
  • соль, перец;
  • сушеный чеснок – 1-2 ч. л.;
  • паприка – 1 ч. л.;
  • сыр моцарелла – 150 г;

Соус:

  • лук – 1 шт.;
  • мука – 1 ст.;
  • томатное пюре – 400 мл;
  • вода – 350 мл;
  • базилик свежий;
  • соль, перец, сахар;
  • петрушка сушеная;

Способ приготовления:

1.К фаршу добавить яйцо, панировочные сухари и специи. Замесить фарш и оставить постоять 20 минут.

2.Сформировать котлеты, а внутрь выложить сыр.

3.Обжарить их с обеих сторон.

4.Для приготовления томатного соуса нужно обжарить нарезанный кубиком лук 5 минут.

5.Добавить муку и жарить еще 1 минуту.

6.Влить воду и томатное пюре.

7.Далее добавить сушеную петрушку, свежий базилик, специи, и положить в соус котлеты.

8.Готовить под крышкой на медленном огне в течение 15 мин.

Теги:
#Творог #Томатный соус #Котлеты