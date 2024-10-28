Такие котлеты готовятся быстро и получаются сочными: что добавить в фарш (видео)

Котлеты получаются сочными, нежными, а густой ароматный соус станет отличным дополнением к гарниру

Котлеты являются знакомым всем с детства блюдом. Их готовят из разного фарша, а также они могут быть овощными. Котлеты жарят, запекают или тушат в каком-нибудь соусе.

Сегодня мы хотим поделиться рецептом быстро готовящихся котлет, которые получаются очень вкусными. А опубликовали его на Instagram-странице "olga_riabenko".

Как приготовить котлеты в томатном соусе

Ингредиенты:

куриный фарш – 700 г;

яйцо – 1 шт.;

панировочные сухари – 3 ст. л.;

соль, перец;

сушеный чеснок – 1-2 ч. л.;

паприка – 1 ч. л.;

сыр моцарелла – 150 г;

Соус:

лук – 1 шт.;

мука – 1 ст.;

томатное пюре – 400 мл;

вода – 350 мл;

базилик свежий;

соль, перец, сахар;

петрушка сушеная;

Способ приготовления:

1.К фаршу добавить яйцо, панировочные сухари и специи. Замесить фарш и оставить постоять 20 минут.

2.Сформировать котлеты, а внутрь выложить сыр.

3.Обжарить их с обеих сторон.

4.Для приготовления томатного соуса нужно обжарить нарезанный кубиком лук 5 минут.

5.Добавить муку и жарить еще 1 минуту.

6.Влить воду и томатное пюре.

7.Далее добавить сушеную петрушку, свежий базилик, специи, и положить в соус котлеты.

8.Готовить под крышкой на медленном огне в течение 15 мин.