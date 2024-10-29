Найсмачніший десерт без муки: оригінальний рецепт Львівського сирника (відео)

Цей сирник сподобається любителям легких десертів

Львівський сирник — це вишуканий десерт, який поєднує вершковий смак, м’яку текстуру і ніжний аромат ванілі. Але мало хто знає, що приготувати його можна без борошна. За цим рецептом сирник має повітряну легкість і багату текстуру.

Ідеальним варіантом рецепта сирника для тих, хто любить десерти без зайвої тяжкості, але не готовий відмовитися від повноцінного смаку, поділилася блогерка @alionakarpiuk на своїй сторінці в TikTok.

Як приготувати Львівський сирник

Інгредієнти:

Сир 9% — 700 г;

Цукор — 100 г (6 ст.л.);

Ванільний цукор — 1 пакетик;

Сметана (від 20% жирності) — 60-70 г (4 ст.л.);

Яйця — 3 шт.;

Кукурудзяний крохмаль — 25 г (3 ч.л. з гіркою);

Вершкове масло — 100г;

Сухофрукти до смаку — 50-100г.

Спосіб приготування:

У миску додаємо сир, цукор, сметану та ванільний цукор, все збиваємо занурювальним блендером. Додаємо яйця, крохмаль і знову збиваємо блендером. Додаємо розтоплене вершкове масло і перемішуємо. Можете додати сухофрукти до смаку. Викладаємо у форму та ставимо в духовку на температуру 180 градусів на 45 хвилин.

Раніше ми розповідали, як приготувати десерт із шоколаду та желатину. Запікати його не доведеться.