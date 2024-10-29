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Найсмачніший десерт без муки: оригінальний рецепт Львівського сирника (відео)

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Ніжний десерт із доступних продуктів
Ніжний десерт із доступних продуктів. Фото Unsplash.com

Цей сирник сподобається любителям легких десертів

Львівський сирник — це вишуканий десерт, який поєднує вершковий смак, м’яку текстуру і ніжний аромат ванілі. Але мало хто знає, що приготувати його можна без борошна. За цим рецептом сирник має повітряну легкість і багату текстуру.

Ідеальним варіантом рецепта сирника для тих, хто любить десерти без зайвої тяжкості, але не готовий відмовитися від повноцінного смаку, поділилася блогерка @alionakarpiuk на своїй сторінці в TikTok.

Як приготувати Львівський сирник

Інгредієнти:

  • Сир 9% — 700 г;
  • Цукор — 100 г (6 ст.л.);
  • Ванільний цукор — 1 пакетик;
  • Сметана (від 20% жирності) — 60-70 г (4 ст.л.);
  • Яйця — 3 шт.;
  • Кукурудзяний крохмаль — 25 г (3 ч.л. з гіркою);
  • Вершкове масло — 100г;
  • Сухофрукти до смаку — 50-100г.

Спосіб приготування:

  1. У миску додаємо сир, цукор, сметану та ванільний цукор, все збиваємо занурювальним блендером.
  2. Додаємо яйця, крохмаль і знову збиваємо блендером.
  3. Додаємо розтоплене вершкове масло і перемішуємо. Можете додати сухофрукти до смаку.
  4. Викладаємо у форму та ставимо в духовку на температуру 180 градусів на 45 хвилин.

Раніше ми розповідали, як приготувати десерт із шоколаду та желатину. Запікати його не доведеться.

Теги:
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