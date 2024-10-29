Найсмачніший десерт без муки: оригінальний рецепт Львівського сирника (відео)
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Цей сирник сподобається любителям легких десертів
Львівський сирник — це вишуканий десерт, який поєднує вершковий смак, м’яку текстуру і ніжний аромат ванілі. Але мало хто знає, що приготувати його можна без борошна. За цим рецептом сирник має повітряну легкість і багату текстуру.
Ідеальним варіантом рецепта сирника для тих, хто любить десерти без зайвої тяжкості, але не готовий відмовитися від повноцінного смаку, поділилася блогерка @alionakarpiuk на своїй сторінці в TikTok.
Як приготувати Львівський сирник
Інгредієнти:
- Сир 9% — 700 г;
- Цукор — 100 г (6 ст.л.);
- Ванільний цукор — 1 пакетик;
- Сметана (від 20% жирності) — 60-70 г (4 ст.л.);
- Яйця — 3 шт.;
- Кукурудзяний крохмаль — 25 г (3 ч.л. з гіркою);
- Вершкове масло — 100г;
- Сухофрукти до смаку — 50-100г.
Спосіб приготування:
- У миску додаємо сир, цукор, сметану та ванільний цукор, все збиваємо занурювальним блендером.
- Додаємо яйця, крохмаль і знову збиваємо блендером.
- Додаємо розтоплене вершкове масло і перемішуємо. Можете додати сухофрукти до смаку.
- Викладаємо у форму та ставимо в духовку на температуру 180 градусів на 45 хвилин.
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