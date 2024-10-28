Той самий суші-бургер з дорогих доставок: кухар показав, як приготувати його вдома (відео)

Суші-бургер — це надзвичайно смачно, ще й приготувати просто

Іноді найсмачніші страви готуються найшвидше. Якщо ви вже куштували смачну намазку з моркви, пропонуємо приготувати смачний суші-бургер.

Це їжа, про яку є уявлення, що її можна їсти лише в кафе або замовити доставку. Кухар Ектор Хіменес-Браво розповів, як приготувати її вдома. Це дуже смачно, і, на диво, надзвичайно просто.

Інгредієнти:

Рис для суші — 200 г;

Оцет для рису — 1 ст.л;

Цукор — 1 ст.л;

Сіль — 1 ч.л.

Начинка:

Крем — сир — 100 г;

Огірок — 1 шт;

Авокадо — 1 шт;

Креветки — 100 г.

Кляр:

Яйця — 2 шт;

Борошно — 3 ст.л;

Холодна вода — 3 ст.л;

Панко (сухарі для панірування).

Спосіб приготування:

Відваріть рис для суші. Для заправки у маленькій мисці змішайте рисовий оцет з цукром та сіллю до повного розчинення. Готовий рис полийте отриманою заправкою. Ретельно перемішайте. Коли рис охолоне до температури, коли його буде зручно брати руками, сформуйте з нього дві рисові "булочки". Зручно викладати бургер у кулінарне кільце просто на листі норі. На одну "булочку" викладіть шари крем-сиру, нарізаного огірка та авокадо. Також викладіть варені креветки. Накрийте начинку другою половинкою рису. Зніміть кулінарне кільце, навколо начинки змастіть норі водою та загорніть бургер. Для кляру змішайте яйця, борошно та холодну воду. Кляр повинен мати консистенцію густої сметани. Обмокніть бургер у клярі, а потім обваляйте в сухарях Панко. Суші-бургер готуйте у фритюрі або у мультипечі. При температурі 200°С обсмажуйте до золотистої скоринки.

Суші-бургер подавайте одразу, поки він дуже смачний та гарячий. Також ми розповідали, як приготувати ліниві пельмені.