Той самий суші-бургер з дорогих доставок: кухар показав, як приготувати його вдома (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Суші-бургер — це надзвичайно смачно, ще й приготувати просто
Іноді найсмачніші страви готуються найшвидше. Якщо ви вже куштували смачну намазку з моркви, пропонуємо приготувати смачний суші-бургер.
Це їжа, про яку є уявлення, що її можна їсти лише в кафе або замовити доставку. Кухар Ектор Хіменес-Браво розповів, як приготувати її вдома. Це дуже смачно, і, на диво, надзвичайно просто.
Інгредієнти:
- Рис для суші — 200 г;
- Оцет для рису — 1 ст.л;
- Цукор — 1 ст.л;
- Сіль — 1 ч.л.
Начинка:
- Крем — сир — 100 г;
- Огірок — 1 шт;
- Авокадо — 1 шт;
- Креветки — 100 г.
Кляр:
- Яйця — 2 шт;
- Борошно — 3 ст.л;
- Холодна вода — 3 ст.л;
- Панко (сухарі для панірування).
Спосіб приготування:
- Відваріть рис для суші. Для заправки у маленькій мисці змішайте рисовий оцет з цукром та сіллю до повного розчинення.
- Готовий рис полийте отриманою заправкою. Ретельно перемішайте.
- Коли рис охолоне до температури, коли його буде зручно брати руками, сформуйте з нього дві рисові "булочки". Зручно викладати бургер у кулінарне кільце просто на листі норі.
- На одну "булочку" викладіть шари крем-сиру, нарізаного огірка та авокадо. Також викладіть варені креветки. Накрийте начинку другою половинкою рису.
- Зніміть кулінарне кільце, навколо начинки змастіть норі водою та загорніть бургер.
- Для кляру змішайте яйця, борошно та холодну воду. Кляр повинен мати консистенцію густої сметани. Обмокніть бургер у клярі, а потім обваляйте в сухарях Панко.
- Суші-бургер готуйте у фритюрі або у мультипечі. При температурі 200°С обсмажуйте до золотистої скоринки.
Суші-бургер подавайте одразу, поки він дуже смачний та гарячий. Також ми розповідали, як приготувати ліниві пельмені.