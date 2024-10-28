Готується швидко й просто: рецепт фрикадельок з грибним соусом (відео)
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Додайте до фаршу сир
Ніжні курячі фрикадельки — ідеальна страва для затишної домашньої вечері. Особливо, якщо приготувати їх не за класичним рецептом, а додати сир та вершковий соус з грибами.
Готуються вони швидко і просто, і з цим рецептом, яким поділилася блогер @zefirka_recipes на своїй сторінці в Instagram, впорається навіть новачок. Спробуйте подати їх із картопляним пюре або пастою, щоб насолодитися по-справжньому домашнім смаком.
Як приготувати фрикадельки з сиром та вершково-грибним соусом
Інгредієнти:
- філе куряче — 700 г;
- цибуля — 1 шт.;
- панірувальні сухарі — 2-3 ст.л.;
- гриби — 200 г;
- вершки – 250 мл;
- сир Моцарелла — 130 г;
- вершкове масло — 30 г;
- олія — 2 ст. л;
- борошно — 1 ст.л;
- сіль, перець, часник — на смак;
- зелень.
Спосіб приготування:
- Філе нарізаємо і пробиваємо блендером, додаємо подрібнену цибулю, сіль, перець, сухарі. Вимішуємо масу руками.
- Сир нарізаємо на кубики. Кладемо всередину фаршу і формуємо м’ячики.
3. На гарячій сковороді з маслом обсмажуємо фрикадельки до рум’яності, іноді перевертаючи.
4. Вершки з’єднуємо зі столовою ложкою борошна, розмішуємо.
5. Гриби нарізаємо пластинками. Каструлю з товстим дном ставимо на вогонь, додаємо вершкове масло та обсмажуємо гриби до випаровування вологи. Додаємо сіль, сухий часник, вершкову суміш.
6. Викладаємо фрикадельки, закриваємо кришкою і тушкуємо 10 хв.
7. Наприкінці посипаємо зеленню.
Раніше ми розповідали, як приготувати салат "Білочка". Знадобиться лише три інгредієнти.