Готується швидко й просто: рецепт фрикадельок з грибним соусом (відео)

Додайте до фаршу сир

Ніжні курячі фрикадельки — ідеальна страва для затишної домашньої вечері. Особливо, якщо приготувати їх не за класичним рецептом, а додати сир та вершковий соус з грибами.

Готуються вони швидко і просто, і з цим рецептом, яким поділилася блогер @zefirka_recipes на своїй сторінці в Instagram, впорається навіть новачок. Спробуйте подати їх із картопляним пюре або пастою, щоб насолодитися по-справжньому домашнім смаком.

Як приготувати фрикадельки з сиром та вершково-грибним соусом

Інгредієнти:

філе куряче — 700 г;

цибуля — 1 шт.;

панірувальні сухарі — 2-3 ст.л.;

гриби — 200 г;

вершки – 250 мл;

сир Моцарелла — 130 г;

вершкове масло — 30 г;

олія — 2 ст. л;

борошно — 1 ст.л;

сіль, перець, часник — на смак;

зелень.

Спосіб приготування:

Філе нарізаємо і пробиваємо блендером, додаємо подрібнену цибулю, сіль, перець, сухарі. Вимішуємо масу руками. Сир нарізаємо на кубики. Кладемо всередину фаршу і формуємо м’ячики.

3. На гарячій сковороді з маслом обсмажуємо фрикадельки до рум’яності, іноді перевертаючи.

4. Вершки з’єднуємо зі столовою ложкою борошна, розмішуємо.

5. Гриби нарізаємо пластинками. Каструлю з товстим дном ставимо на вогонь, додаємо вершкове масло та обсмажуємо гриби до випаровування вологи. Додаємо сіль, сухий часник, вершкову суміш.

6. Викладаємо фрикадельки, закриваємо кришкою і тушкуємо 10 хв.

7. Наприкінці посипаємо зеленню.

Раніше ми розповідали, як приготувати салат "Білочка". Знадобиться лише три інгредієнти.