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Готується швидко й просто: рецепт фрикадельок з грибним соусом (відео)

Автор
Наталя Граковська
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Ця страва сподобається всій родині
Ця страва сподобається всій родині. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Додайте до фаршу сир

Ніжні курячі фрикадельки — ідеальна страва для затишної домашньої вечері. Особливо, якщо приготувати їх не за класичним рецептом, а додати сир та вершковий соус з грибами.

Готуються вони швидко і просто, і з цим рецептом, яким поділилася блогер @zefirka_recipes на своїй сторінці в Instagram, впорається навіть новачок. Спробуйте подати їх із картопляним пюре або пастою, щоб насолодитися по-справжньому домашнім смаком.

Як приготувати фрикадельки з сиром та вершково-грибним соусом

Інгредієнти:

  • філе куряче — 700 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • панірувальні сухарі — 2-3 ст.л.;
  • гриби — 200 г;
  • вершки – 250 мл;
  • сир Моцарелла — 130 г;
  • вершкове масло — 30 г;
  • олія — 2 ст. л;
  • борошно — 1 ст.л;
  • сіль, перець, часник — на смак;
  • зелень.

Спосіб приготування:

  1. Філе нарізаємо і пробиваємо блендером, додаємо подрібнену цибулю, сіль, перець, сухарі. Вимішуємо масу руками.
  2. Сир нарізаємо на кубики. Кладемо всередину фаршу і формуємо м’ячики.

3. На гарячій сковороді з маслом обсмажуємо фрикадельки до рум’яності, іноді перевертаючи.

4. Вершки з’єднуємо зі столовою ложкою борошна, розмішуємо.

5. Гриби нарізаємо пластинками. Каструлю з товстим дном ставимо на вогонь, додаємо вершкове масло та обсмажуємо гриби до випаровування вологи. Додаємо сіль, сухий часник, вершкову суміш.

6. Викладаємо фрикадельки, закриваємо кришкою і тушкуємо 10 хв.

7. Наприкінці посипаємо зеленню.

Раніше ми розповідали, як приготувати салат "Білочка". Знадобиться лише три інгредієнти.

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#Рецепт #Фрикадельки #Готуємо вдома