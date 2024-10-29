Вкуснейший десерт без муки: оригинальный рецепт Львовского сырника (видео)

Этот сырник понравится любителям легких десертов

Львовский сырник — это изысканный десерт, который сочетает в себе сливочный вкус, мягкую текстуру и нежный аромат ванили. Но мало кто знает, что приготовить его можно без муки. По этому рецепту сырник обретает воздушную легкость и богатую текстуру.

Идеальным вариантом рецепта для тех, кто любит десерты без лишней тяжести, но не готов отказаться от полноценного вкуса поделилась блогерка @alionakarpiuk на своей странице в TikTok.

Как приготовить Львовский сырник

Ингредиенты:

Творог 9% — 700 г;

Сахар — 100 г(6 ст.л.);

Ванильный сахар — 1 пакетик;

Сметана (от 20% жирности) — 60-70 г(4 ст.л.);

Яйца — 3 шт.;

Кукурузный крохмал — 25 г( 3 ч.л. с горкой);

Сливочное масло — 100г;

Сухофрукты по вкусу — 50-100г.

Способ приготовления:

В миску добавляем творог, сахар, сметану и ванильный сахар, все взбиваем погружным блендером. Добавляем яйца, крахмал и снова взбиваем блендером. Добавляем растопленное сливочное масло и перемешиваем. Можете добавить сухофрукты по вкусу. Выкладываем в форму и ставим в духовку на температуру 180 градусов на 45 минут.

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