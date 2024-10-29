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Вкуснейший десерт без муки: оригинальный рецепт Львовского сырника (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Нежный десерт из доступных продуктов
Нежный десерт из доступных продуктов. Фото Unsplash.com

Этот сырник понравится любителям легких десертов

Львовский сырник — это изысканный десерт, который сочетает в себе сливочный вкус, мягкую текстуру и нежный аромат ванили. Но мало кто знает, что приготовить его можно без муки. По этому рецепту сырник обретает воздушную легкость и богатую текстуру.

Идеальным вариантом рецепта для тех, кто любит десерты без лишней тяжести, но не готов отказаться от полноценного вкуса поделилась блогерка @alionakarpiuk на своей странице в TikTok.

Как приготовить Львовский сырник

Ингредиенты:

  • Творог 9% — 700 г;
  • Сахар — 100 г(6 ст.л.);
  • Ванильный сахар — 1 пакетик;
  • Сметана (от 20% жирности) — 60-70 г(4 ст.л.);
  • Яйца — 3 шт.;
  • Кукурузный крохмал — 25 г( 3 ч.л. с горкой);
  • Сливочное масло — 100г;
  • Сухофрукты по вкусу — 50-100г.

Способ приготовления:

  1. В миску добавляем творог, сахар, сметану и ванильный сахар, все взбиваем погружным блендером.
  2. Добавляем яйца, крахмал и снова взбиваем блендером.
  3. Добавляем растопленное сливочное масло и перемешиваем. Можете добавить сухофрукты по вкусу.
  4. Выкладываем в форму и ставим в духовку на температуру 180 градусов на 45 минут.

Ранее мы рассказывали, как приготовить десерт из шоколада и желатина. Запекать его не придется.

Теги:
#Рецепты #Сырник #Готовим дома #Львовский сырник