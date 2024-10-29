Вкуснейший десерт без муки: оригинальный рецепт Львовского сырника (видео)
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Этот сырник понравится любителям легких десертов
Львовский сырник — это изысканный десерт, который сочетает в себе сливочный вкус, мягкую текстуру и нежный аромат ванили. Но мало кто знает, что приготовить его можно без муки. По этому рецепту сырник обретает воздушную легкость и богатую текстуру.
Идеальным вариантом рецепта для тех, кто любит десерты без лишней тяжести, но не готов отказаться от полноценного вкуса поделилась блогерка @alionakarpiuk на своей странице в TikTok.
Как приготовить Львовский сырник
Ингредиенты:
- Творог 9% — 700 г;
- Сахар — 100 г(6 ст.л.);
- Ванильный сахар — 1 пакетик;
- Сметана (от 20% жирности) — 60-70 г(4 ст.л.);
- Яйца — 3 шт.;
- Кукурузный крохмал — 25 г( 3 ч.л. с горкой);
- Сливочное масло — 100г;
- Сухофрукты по вкусу — 50-100г.
Способ приготовления:
- В миску добавляем творог, сахар, сметану и ванильный сахар, все взбиваем погружным блендером.
- Добавляем яйца, крахмал и снова взбиваем блендером.
- Добавляем растопленное сливочное масло и перемешиваем. Можете добавить сухофрукты по вкусу.
- Выкладываем в форму и ставим в духовку на температуру 180 градусов на 45 минут.
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