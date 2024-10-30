Цей пиріг можна пекти кожен день: просто готується, зате вигляд має розкішний (відео)

Чудові домашні ласощі до кави чи чаю

Домашні солодощі — це зовсім не складно. Якщо ви вже готували смачне печиво з яблуками, зверніть увагу на наступний рецепт.

Кулінарна блогерка Лілія Цвіт поділилась рецептом дуже смачного медівника на щодень. Ідеальний варіант до кави чи чаю, гарно підростає, виходить пухкеньким та запашним, і готується дуже просто.

Інгредієнти:

мед — 100 г

цукор — 100г

яйця — 2 шт

молоко — 70 г

олія — 1 ст.л.

розпушувач — 1 ч.л.

борошно — 240 г

сметана — 200 г

цукрова пудра — 50 г

ванільний цукор — 5 г

згущувач сметани — 5 г

чорнослив — 50 г

горіхи — 30 г

Спосіб приготування:

Перш за все, потрібно відділити жовтки від білків. З'єднуємо жовтки із цукром і перетираємо це все міксером або блендером. В масу додаємо мед, молоко, олію і все перемішуємо. Окремо з'єднуємо борошно і розпушувач та просіюємо це все до яєчно-медової маси. Замішуємо густе та липке тісто. Окремо збиваємо білки до густої та пишної маси. Додаємо збиті білки до тіста і акуратно перемішуємо це все лопаткою, рухами знизу вгору. Тісто перекладаємо у застелену або змащену форму. Розрівнюємо лопаткою та випікаємо у розігрітій духовці 30 хвилин при температурі 180°. Готовність перевіряємо дерев'яною паличкою. Для крему сметану збиваємо із цукровою пудрою, ванільним цукром і загущувачем. Готовий медівник зверху змащуємо кремом і посипаємо подрібненими горіхами та чорносливом.

Це дуже смачний пиріг для домашнього чаювання. Також ми ділились рецептом чудового торта "Золотий горішок".