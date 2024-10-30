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Цей пиріг можна пекти кожен день: просто готується, зате вигляд має розкішний (відео)

Автор
Марія Дума
Дата публікації
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Автор
Апетитний медовий пиріг
Апетитний медовий пиріг. Фото Лілія Цвіт

Чудові домашні ласощі до кави чи чаю

Домашні солодощі — це зовсім не складно. Якщо ви вже готували смачне печиво з яблуками, зверніть увагу на наступний рецепт.

Кулінарна блогерка Лілія Цвіт поділилась рецептом дуже смачного медівника на щодень. Ідеальний варіант до кави чи чаю, гарно підростає, виходить пухкеньким та запашним, і готується дуже просто.

Інгредієнти:

  • мед — 100 г
  • цукор — 100г
  • яйця — 2 шт
  • молоко — 70 г
  • олія — 1 ст.л.
  • розпушувач — 1 ч.л.
  • борошно — 240 г
  • сметана — 200 г
  • цукрова пудра — 50 г
  • ванільний цукор — 5 г
  • згущувач сметани — 5 г
  • чорнослив — 50 г
  • горіхи — 30 г

Спосіб приготування:

  1. Перш за все, потрібно відділити жовтки від білків. З'єднуємо жовтки із цукром і перетираємо це все міксером або блендером.
  2. В масу додаємо мед, молоко, олію і все перемішуємо. Окремо з'єднуємо борошно і розпушувач та просіюємо це все до яєчно-медової маси. Замішуємо густе та липке тісто.
  3. Окремо збиваємо білки до густої та пишної маси. Додаємо збиті білки до тіста і акуратно перемішуємо це все лопаткою, рухами знизу вгору.
  4. Тісто перекладаємо у застелену або змащену форму. Розрівнюємо лопаткою та випікаємо у розігрітій духовці 30 хвилин при температурі 180°. Готовність перевіряємо дерев'яною паличкою.
  5. Для крему сметану збиваємо із цукровою пудрою, ванільним цукром і загущувачем. Готовий медівник зверху змащуємо кремом і посипаємо подрібненими горіхами та чорносливом.

Це дуже смачний пиріг для домашнього чаювання. Також ми ділились рецептом чудового торта "Золотий горішок".

Теги:
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