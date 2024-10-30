Цей пиріг можна пекти кожен день: просто готується, зате вигляд має розкішний (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Чудові домашні ласощі до кави чи чаю
Домашні солодощі — це зовсім не складно. Якщо ви вже готували смачне печиво з яблуками, зверніть увагу на наступний рецепт.
Кулінарна блогерка Лілія Цвіт поділилась рецептом дуже смачного медівника на щодень. Ідеальний варіант до кави чи чаю, гарно підростає, виходить пухкеньким та запашним, і готується дуже просто.
Інгредієнти:
- мед — 100 г
- цукор — 100г
- яйця — 2 шт
- молоко — 70 г
- олія — 1 ст.л.
- розпушувач — 1 ч.л.
- борошно — 240 г
- сметана — 200 г
- цукрова пудра — 50 г
- ванільний цукор — 5 г
- згущувач сметани — 5 г
- чорнослив — 50 г
- горіхи — 30 г
Спосіб приготування:
- Перш за все, потрібно відділити жовтки від білків. З'єднуємо жовтки із цукром і перетираємо це все міксером або блендером.
- В масу додаємо мед, молоко, олію і все перемішуємо. Окремо з'єднуємо борошно і розпушувач та просіюємо це все до яєчно-медової маси. Замішуємо густе та липке тісто.
- Окремо збиваємо білки до густої та пишної маси. Додаємо збиті білки до тіста і акуратно перемішуємо це все лопаткою, рухами знизу вгору.
- Тісто перекладаємо у застелену або змащену форму. Розрівнюємо лопаткою та випікаємо у розігрітій духовці 30 хвилин при температурі 180°. Готовність перевіряємо дерев'яною паличкою.
- Для крему сметану збиваємо із цукровою пудрою, ванільним цукром і загущувачем. Готовий медівник зверху змащуємо кремом і посипаємо подрібненими горіхами та чорносливом.
Це дуже смачний пиріг для домашнього чаювання. Також ми ділились рецептом чудового торта "Золотий горішок".