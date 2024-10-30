Этот пирог можно печь каждый день: просто готовится, зато вид роскошный (видео)

Прекрасное домашнее лакомство к кофе или чаю

Домашние сладости – это совсем не сложно. Если вы готовили вкусное печенье с яблоками, обратите внимание на следующий рецепт.

Кулинарная блоггерша Лилия Цвит поделилась рецептом вкуснейшего медовника на каждый день. Идеальный вариант к кофе или чаю, хорошо подрастает, получается пухленьким и душистым, и готовится очень просто.

Ингредиенты:

мед — 100 г

сахар — 100г

яйца — 2 шт

молоко — 70 г

масло – 1 ст.л.

разрыхлитель — 1 ч.л.

мука — 240 г

сметана — 200 г

сахарная пудра — 50 г

ванильный сахар — 5 г

сгуститель сметаны — 5 г

чернослив — 50 г

орехи — 30 г

Способ приготовления:

Прежде всего нужно отделить желтки от белков. Соединяем желтки с сахаром и перетираем все это миксером или блендером. В массу добавляем мед, молоко, растительное масло и все перемешиваем. Отдельно соединяем муку и разрыхлитель и просеиваем это все до яично-медовой массы. Замешиваем густое и липкое тесто. Отдельно взбиваем белки до густой и пышной массы. Добавляем взбитые белки к тесту и аккуратно перемешиваем все это лопаткой, движениями снизу вверх. Тесто перекладываем в застеленную или смазанную форму. Разравниваем лопаткой и выпекаем в разогретой духовке 30 минут при температуре 180°. Готовность проверяем деревянной палочкой. Для крема сметану взбиваем с сахарной пудрой, ванильным сахаром и загустителем. Готовый медовик сверху смазываем кремом и посыпаем измельченными орехами и черносливом.

Это вкуснейший пирог для домашнего чаепития. Также мы делились рецептом чудесного торта "Золотой орешек".