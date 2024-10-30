Этот пирог можно печь каждый день: просто готовится, зато вид роскошный (видео)
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Прекрасное домашнее лакомство к кофе или чаю
Домашние сладости – это совсем не сложно. Если вы готовили вкусное печенье с яблоками, обратите внимание на следующий рецепт.
Кулинарная блоггерша Лилия Цвит поделилась рецептом вкуснейшего медовника на каждый день. Идеальный вариант к кофе или чаю, хорошо подрастает, получается пухленьким и душистым, и готовится очень просто.
Ингредиенты:
- мед — 100 г
- сахар — 100г
- яйца — 2 шт
- молоко — 70 г
- масло – 1 ст.л.
- разрыхлитель — 1 ч.л.
- мука — 240 г
- сметана — 200 г
- сахарная пудра — 50 г
- ванильный сахар — 5 г
- сгуститель сметаны — 5 г
- чернослив — 50 г
- орехи — 30 г
Способ приготовления:
- Прежде всего нужно отделить желтки от белков. Соединяем желтки с сахаром и перетираем все это миксером или блендером.
- В массу добавляем мед, молоко, растительное масло и все перемешиваем. Отдельно соединяем муку и разрыхлитель и просеиваем это все до яично-медовой массы. Замешиваем густое и липкое тесто.
- Отдельно взбиваем белки до густой и пышной массы. Добавляем взбитые белки к тесту и аккуратно перемешиваем все это лопаткой, движениями снизу вверх.
- Тесто перекладываем в застеленную или смазанную форму. Разравниваем лопаткой и выпекаем в разогретой духовке 30 минут при температуре 180°. Готовность проверяем деревянной палочкой.
- Для крема сметану взбиваем с сахарной пудрой, ванильным сахаром и загустителем. Готовый медовик сверху смазываем кремом и посыпаем измельченными орехами и черносливом.
Это вкуснейший пирог для домашнего чаепития. Также мы делились рецептом чудесного торта "Золотой орешек".