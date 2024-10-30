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Этот пирог можно печь каждый день: просто готовится, зато вид роскошный (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Аппетитный медовый пирог
Аппетитный медовый пирог. Фото Лилия Цвит

Прекрасное домашнее лакомство к кофе или чаю

Домашние сладости – это совсем не сложно. Если вы готовили вкусное печенье с яблоками, обратите внимание на следующий рецепт.

Кулинарная блоггерша Лилия Цвит поделилась рецептом вкуснейшего медовника на каждый день. Идеальный вариант к кофе или чаю, хорошо подрастает, получается пухленьким и душистым, и готовится очень просто.

Ингредиенты:

  • мед — 100 г
  • сахар — 100г
  • яйца — 2 шт
  • молоко — 70 г
  • масло – 1 ст.л.
  • разрыхлитель — 1 ч.л.
  • мука — 240 г
  • сметана — 200 г
  • сахарная пудра — 50 г
  • ванильный сахар — 5 г
  • сгуститель сметаны — 5 г
  • чернослив — 50 г
  • орехи — 30 г

Способ приготовления:

  1. Прежде всего нужно отделить желтки от белков. Соединяем желтки с сахаром и перетираем все это миксером или блендером.
  2. В массу добавляем мед, молоко, растительное масло и все перемешиваем. Отдельно соединяем муку и разрыхлитель и просеиваем это все до яично-медовой массы. Замешиваем густое и липкое тесто.
  3. Отдельно взбиваем белки до густой и пышной массы. Добавляем взбитые белки к тесту и аккуратно перемешиваем все это лопаткой, движениями снизу вверх.
  4. Тесто перекладываем в застеленную или смазанную форму. Разравниваем лопаткой и выпекаем в разогретой духовке 30 минут при температуре 180°. Готовность проверяем деревянной палочкой.
  5. Для крема сметану взбиваем с сахарной пудрой, ванильным сахаром и загустителем. Готовый медовик сверху смазываем кремом и посыпаем измельченными орехами и черносливом.

Это вкуснейший пирог для домашнего чаепития. Также мы делились рецептом чудесного торта "Золотой орешек".

Теги:
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