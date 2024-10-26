Гора печива з пачки сиру та кількох яблук: дешевий рецепт до чаю (відео)

Смачне сирне печиво

Яблука — це такий сезонний продукт, який хочеться максимально використовувати в приготуванні їжі. Якщо ви вже готували яблучний торт, зверніть увагу на наступний рецепт.

Це сирне печиво з яблучною начинкою — надзвичайно ароматна смакота. Рецептом на своєму кулінарному ютуб-каналі поділилась блогерка Катерина Тарасенко. Готується ця випічка легко і швидко, а результат приємно здивує.

Інгредієнти:

Борошно — 280-300 г

Цукор — 1 ст.л.

Ванільний цукор — 1 пакетик

Сіль — 0.5 ч.л.

Куркума — 1/3 ч.л. (для кольору)

Розпушувач — 10 г

Масло вершкове (холодне) — 100 г

Сир кисломолочний — 350 г

Для начинки:

Яблука — 5 шт.

Цукор — 100 г

Цедра і сік 0.5 лимона

Куркума — 1/3 ч.л.

Ванілін — дрібка

Яєчний білок — 0.5 шт.

Спосіб приготування:

Сир протираємо через сито або перебиваємо блендером. Змішуємо сухі інгредієнти: борошно, цукор, ванільний цукор, сіль, куркуму і розпушувач. Натираємо холодне вершкове масло на крупній тертці і додаємо до суміші. Перетираємо все руками в крихту. Додаємо сир і швидко замішуємо тісто. Воно має бути м'яким і трохи липким. Загортаємо тісто в харчову плівку і відправляємо в холодильник на 30 хвилин. Для начинки яблука очищаємо від шкірки, видаляємо серцевину і нарізаємо невеликими кубиками. У сковороді розтоплюємо цукор до карамельного кольору. Додаємо до цукру яблука, цедру і сік лимона, куркуму і ванілін. Перемішуємо і тушкуємо до м'якості яблук. Знімаємо з вогню і відставляємо. Коли начинка охолоне, додаємо збитий яєчний білок. Охолоджене тісто розкочуємо в пласт. Вирізаємо кружечки або інші фігурки. На кожен кружечок викладаємо начинку і защипуємо краї. Розігріваємо духовку до 170°C. Викладаємо печиво на деко, застелене пергаментом. Випікаємо 25-30 хвилин до золотистого кольору.

Виходить дуже ароматне, смачне і розсипчасте печиво. Також ми розповідали, як приготувати ліниві булочки на сковороді.