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Гора печива з пачки сиру та кількох яблук: дешевий рецепт до чаю (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Чудовий рецепт домашньої випічки
Чудовий рецепт домашньої випічки. Фото Скриншот з відео

Смачне сирне печиво

Яблука — це такий сезонний продукт, який хочеться максимально використовувати в приготуванні їжі. Якщо ви вже готували яблучний торт, зверніть увагу на наступний рецепт.

Це сирне печиво з яблучною начинкою — надзвичайно ароматна смакота. Рецептом на своєму кулінарному ютуб-каналі поділилась блогерка Катерина Тарасенко. Готується ця випічка легко і швидко, а результат приємно здивує.

Інгредієнти:

  • Борошно — 280-300 г
  • Цукор — 1 ст.л.
  • Ванільний цукор — 1 пакетик
  • Сіль — 0.5 ч.л.
  • Куркума — 1/3 ч.л. (для кольору)
  • Розпушувач — 10 г
  • Масло вершкове (холодне) — 100 г
  • Сир кисломолочний — 350 г

Для начинки:

  • Яблука — 5 шт.
  • Цукор — 100 г
  • Цедра і сік 0.5 лимона
  • Куркума — 1/3 ч.л.
  • Ванілін — дрібка
  • Яєчний білок — 0.5 шт.

Спосіб приготування:

  1. Сир протираємо через сито або перебиваємо блендером. Змішуємо сухі інгредієнти: борошно, цукор, ванільний цукор, сіль, куркуму і розпушувач.
  2. Натираємо холодне вершкове масло на крупній тертці і додаємо до суміші. Перетираємо все руками в крихту.
  3. Додаємо сир і швидко замішуємо тісто. Воно має бути м'яким і трохи липким. Загортаємо тісто в харчову плівку і відправляємо в холодильник на 30 хвилин.
  4. Для начинки яблука очищаємо від шкірки, видаляємо серцевину і нарізаємо невеликими кубиками. У сковороді розтоплюємо цукор до карамельного кольору.
  5. Додаємо до цукру яблука, цедру і сік лимона, куркуму і ванілін. Перемішуємо і тушкуємо до м'якості яблук.
  6. Знімаємо з вогню і відставляємо. Коли начинка охолоне, додаємо збитий яєчний білок.
  7. Охолоджене тісто розкочуємо в пласт. Вирізаємо кружечки або інші фігурки.
  8. На кожен кружечок викладаємо начинку і защипуємо краї. Розігріваємо духовку до 170°C.
  9. Викладаємо печиво на деко, застелене пергаментом. Випікаємо 25-30 хвилин до золотистого кольору.

Виходить дуже ароматне, смачне і розсипчасте печиво. Також ми розповідали, як приготувати ліниві булочки на сковороді.

Теги:
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