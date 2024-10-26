Гора печива з пачки сиру та кількох яблук: дешевий рецепт до чаю (відео)
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Смачне сирне печиво
Яблука — це такий сезонний продукт, який хочеться максимально використовувати в приготуванні їжі. Якщо ви вже готували яблучний торт, зверніть увагу на наступний рецепт.
Це сирне печиво з яблучною начинкою — надзвичайно ароматна смакота. Рецептом на своєму кулінарному ютуб-каналі поділилась блогерка Катерина Тарасенко. Готується ця випічка легко і швидко, а результат приємно здивує.
Інгредієнти:
- Борошно — 280-300 г
- Цукор — 1 ст.л.
- Ванільний цукор — 1 пакетик
- Сіль — 0.5 ч.л.
- Куркума — 1/3 ч.л. (для кольору)
- Розпушувач — 10 г
- Масло вершкове (холодне) — 100 г
- Сир кисломолочний — 350 г
Для начинки:
- Яблука — 5 шт.
- Цукор — 100 г
- Цедра і сік 0.5 лимона
- Куркума — 1/3 ч.л.
- Ванілін — дрібка
- Яєчний білок — 0.5 шт.
Спосіб приготування:
- Сир протираємо через сито або перебиваємо блендером. Змішуємо сухі інгредієнти: борошно, цукор, ванільний цукор, сіль, куркуму і розпушувач.
- Натираємо холодне вершкове масло на крупній тертці і додаємо до суміші. Перетираємо все руками в крихту.
- Додаємо сир і швидко замішуємо тісто. Воно має бути м'яким і трохи липким. Загортаємо тісто в харчову плівку і відправляємо в холодильник на 30 хвилин.
- Для начинки яблука очищаємо від шкірки, видаляємо серцевину і нарізаємо невеликими кубиками. У сковороді розтоплюємо цукор до карамельного кольору.
- Додаємо до цукру яблука, цедру і сік лимона, куркуму і ванілін. Перемішуємо і тушкуємо до м'якості яблук.
- Знімаємо з вогню і відставляємо. Коли начинка охолоне, додаємо збитий яєчний білок.
- Охолоджене тісто розкочуємо в пласт. Вирізаємо кружечки або інші фігурки.
- На кожен кружечок викладаємо начинку і защипуємо краї. Розігріваємо духовку до 170°C.
- Викладаємо печиво на деко, застелене пергаментом. Випікаємо 25-30 хвилин до золотистого кольору.
Виходить дуже ароматне, смачне і розсипчасте печиво. Також ми розповідали, як приготувати ліниві булочки на сковороді.