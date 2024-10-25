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Як "Київський", тільки ще смачніше: рецепт апетитного тортика "Золотий горішок" (відео)

Автор
Марія Дума
Дата публікації
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Автор
Дуже красивий і смачний тортик
Дуже красивий і смачний тортик. Фото youtube Onyshkevychi

Такий торт зовсім не складно приготувати

Домашні десерти — це завжди смачно. Якщо ви вже готували бюджетний яблучний тортик, зверніть увагу на наступний рецепт "Золотий горішок".

Він сподобається вам, якщо ви любите "Київський торт" — він дуже подібний, тільки ще смачніший. Цей рецепт точно стане вашим фаворитом. Ним поділились на ютуб-каналі Onyshkevychi.

Інгредієнти:

  • Жовтки — 6 шт.
  • Цукор — 100 г
  • Вершкове масло — 200 г (розтоплене)
  • Сметана — 100 г (будь-якої жирності)
  • Розпушувач — 18 г
  • Борошно — 500 г
  • Какао-порошок — 15 г

Для білкової маси:

  • Білки — 6 шт.
  • Цукор — 200 г
  • Горіхи (наприклад, волоські) — 300 г (підсушені і подрібнені)

Для крему:

  • Варене згущене молоко — 500 г
  • Вершкове масло — 200 г

Спосіб приготування:

  1. Змішуємо жовтки з цукром до білого кольору, додаємо розтоплене масло, сметану, розпушувач і поступово просіяне борошно. Ділимо тісто на дві частини. В одну додаємо какао і перемішуємо.
  2. Збиваємо білки з цукром до стійких піків. Викладаємо шари шоколадного і білого тіста, змащуємо кожен шар білковою масою і посипаємо горіхами.
  3. Випікаємо в розігрітій до 160°C духовці протягом 20-25 хвилин. Даємо торту повністю охолонути.
  4. Збиваємо розм'якшене масло звареним згущеним молоком до однорідної маси. Змащуємо торт, а також боки та верх. Ставимо зверху невеликий вантаж і відправляємо в холодильник на кілька годин.

Цей дуже смачний тортик, він виходить вологим і просоченим. Також ми розповідали, як приготувати ніжні булочки на сковороді.

Теги:
#Торт #Солодощі #Десерт