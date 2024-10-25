Як "Київський", тільки ще смачніше: рецепт апетитного тортика "Золотий горішок" (відео)
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Такий торт зовсім не складно приготувати
Домашні десерти — це завжди смачно. Якщо ви вже готували бюджетний яблучний тортик, зверніть увагу на наступний рецепт "Золотий горішок".
Він сподобається вам, якщо ви любите "Київський торт" — він дуже подібний, тільки ще смачніший. Цей рецепт точно стане вашим фаворитом. Ним поділились на ютуб-каналі Onyshkevychi.
Інгредієнти:
- Жовтки — 6 шт.
- Цукор — 100 г
- Вершкове масло — 200 г (розтоплене)
- Сметана — 100 г (будь-якої жирності)
- Розпушувач — 18 г
- Борошно — 500 г
- Какао-порошок — 15 г
Для білкової маси:
- Білки — 6 шт.
- Цукор — 200 г
- Горіхи (наприклад, волоські) — 300 г (підсушені і подрібнені)
Для крему:
- Варене згущене молоко — 500 г
- Вершкове масло — 200 г
Спосіб приготування:
- Змішуємо жовтки з цукром до білого кольору, додаємо розтоплене масло, сметану, розпушувач і поступово просіяне борошно. Ділимо тісто на дві частини. В одну додаємо какао і перемішуємо.
- Збиваємо білки з цукром до стійких піків. Викладаємо шари шоколадного і білого тіста, змащуємо кожен шар білковою масою і посипаємо горіхами.
- Випікаємо в розігрітій до 160°C духовці протягом 20-25 хвилин. Даємо торту повністю охолонути.
- Збиваємо розм'якшене масло звареним згущеним молоком до однорідної маси. Змащуємо торт, а також боки та верх. Ставимо зверху невеликий вантаж і відправляємо в холодильник на кілька годин.
Цей дуже смачний тортик, він виходить вологим і просоченим. Також ми розповідали, як приготувати ніжні булочки на сковороді.