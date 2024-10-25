Як "Київський", тільки ще смачніше: рецепт апетитного тортика "Золотий горішок" (відео)

Такий торт зовсім не складно приготувати

Домашні десерти — це завжди смачно. Якщо ви вже готували бюджетний яблучний тортик, зверніть увагу на наступний рецепт "Золотий горішок".

Він сподобається вам, якщо ви любите "Київський торт" — він дуже подібний, тільки ще смачніший. Цей рецепт точно стане вашим фаворитом. Ним поділились на ютуб-каналі Onyshkevychi.

Інгредієнти:

Жовтки — 6 шт.

Цукор — 100 г

Вершкове масло — 200 г (розтоплене)

Сметана — 100 г (будь-якої жирності)

Розпушувач — 18 г

Борошно — 500 г

Какао-порошок — 15 г

Для білкової маси:

Білки — 6 шт.

Цукор — 200 г

Горіхи (наприклад, волоські) — 300 г (підсушені і подрібнені)

Для крему:

Варене згущене молоко — 500 г

Вершкове масло — 200 г

Спосіб приготування:

Змішуємо жовтки з цукром до білого кольору, додаємо розтоплене масло, сметану, розпушувач і поступово просіяне борошно. Ділимо тісто на дві частини. В одну додаємо какао і перемішуємо. Збиваємо білки з цукром до стійких піків. Викладаємо шари шоколадного і білого тіста, змащуємо кожен шар білковою масою і посипаємо горіхами. Випікаємо в розігрітій до 160°C духовці протягом 20-25 хвилин. Даємо торту повністю охолонути. Збиваємо розм'якшене масло звареним згущеним молоком до однорідної маси. Змащуємо торт, а також боки та верх. Ставимо зверху невеликий вантаж і відправляємо в холодильник на кілька годин.

Цей дуже смачний тортик, він виходить вологим і просоченим. Також ми розповідали, як приготувати ніжні булочки на сковороді.