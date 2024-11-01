Дуже смачний тортик: як "Спартак", тільки ще краще (відео)

Тортик за цим рецептом виходить ніжним і просоченим

Домашні тортики — це не лише дешевше, ніж десерти з магазину, а й може бути навіть смачніше — адже ви самі обираєте, яку начинку покласти. А ще так ви точно знаєте, що в солодкому лише якісні продукти. Ми розповідали, як приготувати простий яблучний торт. Тепер ділимось рецептом смачного десерту, що схожий на традиційний "Спартак", тільки ще смачніше.

Рецептом поділилась кулінарна блогерка Леся Кравецька на своєму ютуб-каналі "Львівські пляцки". А ще усе готується максимально просто. Цей ніжний шоколадно-медовий торт стане справжньою окрасою будь-якого святкового столу.

Інгредієнти:

Мед натуральний (темний) — 90 г

Вершкове масло — 130 г

Цукор (або цукрова пудра) — 200 г

Розпушувач — 1 пакетик (для 500 г борошна)

Яйця — 2 шт.

Какао-порошок — 60 г

Борошно — 400 г

Для шоколадного крему:

Молоко — 300 мл

Цукор — 40 г

Ванільний цукор — 10 г

Яйце — 1 шт.

Кукурудзяний крохмаль — 30 г

Вершкове масло — 35 г

Чорний шоколад (з горіхами) — 100 г

Вершки для збивання (33-36%) — 300 г

Для сметанково-сирного крему:

Сметана (21%) — 500 г

Цукор (або цукрова пудра) — 50 г

Маскарпоне — 250 г

Для шоколадної поливки:

Чорний шоколад (з горіхами) — 100 г

Вершки (33-36%) — 40 мл

Спосіб приготування:

Розтопити мед, масло і цукор до однорідної маси. Додати розпушувач, яйця, какао і борошно. Замісити тісто. Розділити тісто на 13 частин, сформувати кульки і розкатати їх у тонкі коржі. Випікати кожен корж окремо в розігрітій духовці до золотистого кольору. Зварити заварний крем з молока, цукру, ванільного цукру, яйця і крохмалю. Додати до крему вершкове масло і шоколад, перемішати до однорідності. Охолодити крем. Збити вершки до стійких піків і обережно додати до шоколадного крему. Збити сметану з цукром і маскарпоне до повітряної маси. Чергуючи коржі з шоколадним і сметанково-сирним кремами, зібрати торт. Верхній корж полити розтопленим шоколадом. Залишити торт в холодильнику на 12 годин для просочення.

Цей тортик нереально смачний, а ще його нескладно приготувати та зібрати. Також ми ділились рецептом цікавого десерту "Золотий горішок".