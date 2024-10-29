Для цього пирога навіть духовку вмикати не доведеться: найпростіший рецепт, тіста не треба торкатися (відео)

Як приготувати яблучний пиріг

Мало хто знає, але не вся випічка складна і потребує духовки. Ми розповідали, як приготувати смачне печиво на сковороді. Тепер ділимось рецептом апетитного яблучного пирога, який готується таким же методом.

Для тіста не потрібен міксер, вам навіть не доведеться торкатися його руками. Рецептом поділились на ютуб-каналі "Готуємо разом".

Інгредієнти:

Яблука – 1 шт. (велике)

Цукор – до смаку (для посипання яблук)

Для тіста:

Яйця – 2 шт.

Цукор – 3 ст. л.

Ванільний цукор – до смаку

Борошно – 150 г

Кефір – 100 мл

Сода – 1 ч. л.

Рослинна олія – 60 мл

Какао – 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Наріжте яблуко кружечками, видаліть серцевину. Посипте цукром. Змішайте яйця з цукром і ванільним цукром до однорідної маси. Додайте кефір, соду, рослинну олію і борошно. Якщо хочете шоколадний пиріг, додайте какао. Перемішайте до однорідної консистенції. Розігрійте сковороду з антипригарним покриттям. Викладіть на дно пергаментний папір, змастіть його олією. Викладіть яблука на дно сковороди. Залийте тістом. Смажте на середньому вогні під кришкою близько 25-30 хвилин з одного боку і 15-20 хвилин з іншого. Перевірте готовність дерев'яною шпажкою.

Готовий пиріг посипте цукровою пудрою — і можна смакувати. Також ми ділились рецептом смачних лінивих пельменів.