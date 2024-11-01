Очень вкусный тортик: как "Спартак", только еще лучше (видео)

Тортик по этому рецепту получается нежным и пропитанным

Домашние тортики – это не только дешевле, чем десерты из магазина, но и может быть даже вкуснее – вы ведь сами выбираете, какую начинку положить. А еще так вы точно знаете, что в сладком только качественные продукты. Мы говорили, как приготовить простой яблочный торт. Теперь делимся рецептом вкусного десерта, похожего на традиционный "Спартак", только еще вкуснее.

Рецептом поделилась кулинарная блогерша Леся Кравецкая на своем ютуб-канале "Львовские пляцки". А еще все готовится очень просто. Этот нежный шоколадно-медовый торт станет настоящим украшением любого праздничного стола.

Ингредиенты:

Мед натуральный (темный) — 90 г

Сливочное масло — 130 г

Сахар (или сахарная пудра) — 200 г

Разрыхлитель — 1 пакетик (для 500 г муки)

Яйца – 2 шт.

Какао-порошок — 60 г

Мука — 400 г

Для шоколадного крема:

Молоко – 300 мл

Сахар — 40 г

Ванильный сахар — 10 г

Яйцо – 1 шт.

Кукурузный крахмал — 30 г

Сливочное масло — 35 г

Черный шоколад (с орехами) – 100 г

Сливки для взбивания (33-36%) — 300 г

Для сливочно-творожного крема:

Сметана (21%) — 500 г

Сахар (или сахарная пудра) — 50 г

Маскарпоне — 250 г

Для шоколадной поливки:

Черный шоколад (с орехами) – 100 г

Сливки (33-36%) — 40 мл

Способ приготовления:

Растопите мед, масло и сахар до однородной массы. Добавить разрыхлитель, яйца, какао и муку. Замесить тесто. Разделить тесто на 13 частей, сформовать шарики и раскатать их в тонкие лепешки. Выпекать каждый корж отдельно в разогретой духовке до золотистого цвета. Сварить заварной крем из молока, сахара, ванильного сахара, яйца и крахмала. Добавить в крем сливочное масло и шоколад, перемешать до однородности. Охладить крем. Взбить сливки до стойких пиков и осторожно добавить в шоколадный крем. Взбить сметану с сахаром и маскарпоном до воздушной массы. Чередуя лепешки с шоколадным и сливочно-творожным кремами, собрать торт. Верхний корж полить растопленным шоколадом. Оставить торт в холодильнике на 12 часов для пропитки.

Этот тортик нереально вкусен, а еще его легко приготовить и собрать. Также мы делились рецептом интересного десерта "Золотой орешек".