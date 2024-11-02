Дивовижний осінній пиріг "для лінивих": тісто не треба замішувати, а смак розкішний (відео)

Цей пиріг можна приготувати дуже легко і швидко

"Ліниві" рецепти — це чудова нагода порадувати себе смачненьким і не витратити чимало часу на приготування. Ми ділились рецептом ситних лінивих вареників на сніданок. Тепер розповідаємо, як приготувати чудовий пиріг, для якого навіть не потрібно місити тісто.

Рецептом поділились на кулінарному ютуб-каналі "Кухня "Три табурета". Це чудовий десерт з гарбуза і кисломолочного сиру. Виглядає дуже яскраво, а готується легко, на основі готового тіста філо.

Інгредієнти:

Тісто філо — 8-10 листків

Сир кисломолочний — 180 г

Гарбуз запечений — 250 г

Яйця — 2 шт.

Йогурт або сметана — 2 ст.л.

Цукор — 60г

Ванільний цукор — 1 ч.л.

Крохмаль — 1 ст.л.

Цедра апельсина, лимона

Масло вершкове розтоплене — 80 г

Спосіб приготування:

Два листи тіста філо потрібно змастити маслом. Викладаємо їх в форму для випічки, заздалегідь вистелену пергаментом. Наступні листки також змащуємо маслом, складаємо "гармошкою" і викладаємо у форму. Виставляємо форму у розігріту до 180°C духовку на 15 хвилин. Поки тісто запікається, готуємо начинку. Сир перебиваємо блендером. Від загальної кількості цукру відкладаємо одну столову ложку, а решту додаємо до сиру. Додаємо також половину крохмалю і яйце. Все ретельно збиваємо до однорідності. Гарбуз, ложку цукру, решту крохмалю, цедру і яйце разом перебиваємо блендером. На підпечену основу для пирога викладаємо по черзі по одній столовій ложці гарбузової та сирної маси. Обережно струшуємо пиріг, щоб начинка заповнила всі складочки. Запікаємо 30-35 хвилин, вимикаємо духовку, але не дістаємо пиріг ще 15 хвилин.

Коли пиріг повністю охолоне, він буде чудово нарізатись і триматиме форму. Також ми розповідали, як приготувати смачний яблучний торт.