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Смачний і ситний сніданок для лінивих: ці вареники ви приготуєте за лічені хвилини (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Дуже смачні ліниві вареники
Дуже смачні ліниві вареники. Фото shuba.life

Апетитні ліниві вареники на сніданок

Ліниві рецепти — ідеальні для сніданків та простих перекусів. Ми розповідали, як приготувати ліниві пельмені без ліплення тіста. Тепер ділимось рецептом дуже смачних вареників, які готуються за лічені хвилини.

Як їх готувати, у своєму інстаграм-акаунті розповіла кулінарна блогерка під ніком polli_cooking. Це смачний та ситний сніданок для ледачих.

Інгредієнти:

  • 200 г. кисломолочного сиру
  • 1 яйце
  • 2-3 ч.л. цукру
  • ванільний екстракт та цукор до смаку
  • 4-5 ст.л. борошна

Спосіб приготування:

  1. Всі інгредієнти змішуємо в мисці. Перемішуємо до однорідності та замішуємо туге тісто.
  2. Перекладаємо тісто на дощечку, присипану борошном. Формуємо з нього ковбаску та ділимо її на однакові шматочки. Можна також сформувати кульки — як більше хочеться.
  3. Воду ставимо у каструлі на вогонь. Попередньо доводимо до кипіння та зменшуємо вогонь до середнього — вода не повинна сильно кипіти.
  4. Ліниві варенички відправляємо в каструльку. Як тільки вони спливуть — одразу ж перекладаємо їх в тарілку.

Подаємо ліниві вареники з улюбленими топінгами, ягодами, фруктами, або ж просто зі сметанкою. Також ми розповідали, як приготувати дуже смачне печиво на сковороді.

Теги:
#Вареники #Рецепт #Сніданок #Ліниві вареники