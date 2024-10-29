Смачний і ситний сніданок для лінивих: ці вареники ви приготуєте за лічені хвилини (відео)
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Апетитні ліниві вареники на сніданок
Ліниві рецепти — ідеальні для сніданків та простих перекусів. Ми розповідали, як приготувати ліниві пельмені без ліплення тіста. Тепер ділимось рецептом дуже смачних вареників, які готуються за лічені хвилини.
Як їх готувати, у своєму інстаграм-акаунті розповіла кулінарна блогерка під ніком polli_cooking. Це смачний та ситний сніданок для ледачих.
Інгредієнти:
- 200 г. кисломолочного сиру
- 1 яйце
- 2-3 ч.л. цукру
- ванільний екстракт та цукор до смаку
- 4-5 ст.л. борошна
Спосіб приготування:
- Всі інгредієнти змішуємо в мисці. Перемішуємо до однорідності та замішуємо туге тісто.
- Перекладаємо тісто на дощечку, присипану борошном. Формуємо з нього ковбаску та ділимо її на однакові шматочки. Можна також сформувати кульки — як більше хочеться.
- Воду ставимо у каструлі на вогонь. Попередньо доводимо до кипіння та зменшуємо вогонь до середнього — вода не повинна сильно кипіти.
- Ліниві варенички відправляємо в каструльку. Як тільки вони спливуть — одразу ж перекладаємо їх в тарілку.
Подаємо ліниві вареники з улюбленими топінгами, ягодами, фруктами, або ж просто зі сметанкою. Також ми розповідали, як приготувати дуже смачне печиво на сковороді.