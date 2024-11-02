Удивительный осенний пирог "для ленивых": тесто не нужно замешивать, а вкус роскошный (видео)

Этот пирог можно приготовить очень легко и быстро

"Ленивые" рецепты — это отличный случай порадовать себя вкусненьким и не потратить много времени на приготовление. Мы делились рецептом сытных ленивых вареников на завтрак. Теперь рассказываем, как приготовить отличный пирог, для которого даже не нужно месить тесто.

Рецептом поделились на кулинарном ютуб-канале "Кухня "Три табурета". Это отличный десерт из тыквы и творога. Выглядит очень ярко, а готовится легко, на основе готового теста фило.

Ингредиенты:

Тесто фило — 8-10 листьев

Творог — 180 г

Тыква запеченная — 250 г

Яйца – 2 шт.

Йогурт или сметана – 2 ст.л.

Сахар — 60 г

Ванильный сахар – 1 ч.л.

Крахмал – 1 ст.л.

Цедра апельсина, лимона

Масло сливочное растопленное — 80 г

Способ приготовления:

Два листа теста фило нужно смазать маслом. Выкладываем их в форму для выпечки, предварительно выстланную пергаментом. Следующие листья также смазываем маслом, складываем "гармошкой" и выкладываем в форму. Выставляем форму в разогретую до 180°C духовку на 15 минут. Пока тесто запекается, готовим начинку. Творог перебиваем блендером. От общего количества сахара откладываем одну столовую ложку, а остальное добавляем в сыр. Добавляем также половину крахмала и яйцо. Все тщательно сбиваем до однородности. Тыкву, ложку сахара, оставшийся крахмал, цедру и яйцо вместе перебиваем блендером. На подпеченную основу для пирога выкладываем поочередно по одной столовой ложке тыквенной и творожной массы. Осторожно встряхиваем пирог, чтобы начинка заполнила все складочки. Запекаем 30-35 минут, выключаем духовку, но не достаем пирог еще 15 минут.

Когда пирог полностью остынет, он будет отлично нарезаться и будет держать форму. Также мы рассказывали, как приготовить вкусный яблочный торт.