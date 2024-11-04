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Краще за магазинні солодощі: рецепт цукерок, які зможе приготувати навіть дитина (відео)

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Готуються цукерки за лічені хвилини
Готуються цукерки за лічені хвилини. Фото Колаж "Телеграфу"

Дуже смачно з чаєм та на перекус

Хто не любить солодощі? Особливо, коли вони не лише смачні, а й корисні! Цукерки з фініків – це ідеальний варіант для тих, хто хоче насолоджуватись натуральним десертом без штучних добавок. Поєднання солодких фініків, хрумкого арахісу і ніжної кокосової стружки перетворює прості інгредієнти на справжні ласощі. Усього кілька кроків — і у вас готові корисні домашні цукерки, які підійдуть як для перекусу, так і для частування гостей.

Рецептом фінікових цукерок поділилася фудблогер Katia cooking на своїй сторінці в Instagram.

Інгредієнти:

  • фініки (без кісточок) — 200 г;
  • смажений арахіс — 200 г;
  • кокосова стружка — 100 г;
  • мед — 1.ч.л.;
  • шоколад (за бажанням) — 200 г.

Спосіб приготування:

  1. Блендером подрібнюємо смажений арахіс, фініки та кокосову стружку.
  2. Додаємо мед, перемішуємо. Має вийти маса, яка при стисканні тримає форму.
  3. Формуємо кульки, кладемо на дошку та відправляємо в морозилку на 10 хвилин. Якщо не використовуватимете шоколад, то ставити в морозилку не потрібно, а відразу після приготування обваляйте в кокосовій стружці.
  4. Розтоплюємо шоколад. Далі додаємо до шоколаду горіхи, дістаємо цукерки та занурюємо по одній у шоколад.
  5. Знову кладемо на дошку з пергаментом і відправляємо в холодильник на кілька хвилин, щоб шоколад застиг.

Не менш легким та смачним десертом до чаю буде Львівський сирник. Раніше ми розповідали, як приготувати його без муки.

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#Рецепти #Цукерки #Готуємо вдома