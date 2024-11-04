Краще за магазинні солодощі: рецепт цукерок, які зможе приготувати навіть дитина (відео)
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Дуже смачно з чаєм та на перекус
Хто не любить солодощі? Особливо, коли вони не лише смачні, а й корисні! Цукерки з фініків – це ідеальний варіант для тих, хто хоче насолоджуватись натуральним десертом без штучних добавок. Поєднання солодких фініків, хрумкого арахісу і ніжної кокосової стружки перетворює прості інгредієнти на справжні ласощі. Усього кілька кроків — і у вас готові корисні домашні цукерки, які підійдуть як для перекусу, так і для частування гостей.
Рецептом фінікових цукерок поділилася фудблогер Katia cooking на своїй сторінці в Instagram.
Інгредієнти:
- фініки (без кісточок) — 200 г;
- смажений арахіс — 200 г;
- кокосова стружка — 100 г;
- мед — 1.ч.л.;
- шоколад (за бажанням) — 200 г.
Спосіб приготування:
- Блендером подрібнюємо смажений арахіс, фініки та кокосову стружку.
- Додаємо мед, перемішуємо. Має вийти маса, яка при стисканні тримає форму.
- Формуємо кульки, кладемо на дошку та відправляємо в морозилку на 10 хвилин. Якщо не використовуватимете шоколад, то ставити в морозилку не потрібно, а відразу після приготування обваляйте в кокосовій стружці.
- Розтоплюємо шоколад. Далі додаємо до шоколаду горіхи, дістаємо цукерки та занурюємо по одній у шоколад.
- Знову кладемо на дошку з пергаментом і відправляємо в холодильник на кілька хвилин, щоб шоколад застиг.
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