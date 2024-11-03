Якщо є кілограм картоплі і треба нагодувати родину: розкішний український рецепт (відео)

Чудова страва — бюджетна і дуже смачна

Українські страви з тіста часто готуються з додаванням компонентів "начинки". Якщо ви готували ліниві вареники, то пропонуємо ще одну страву, яка готується за подібним принципом — палюшки.

Це дуже ситно та смачно. А ще страва максимально проста і її нескладно приготувати, коли треба нагодувати всю родину кілограмом картоплі. Рецептом поділились на кулінарному ютуб-каналі "Смачно та гарно вдома".

Інгредієнти:

1 кг картоплі

350 г борошна + 50 г на підсипку

2 яйця

1 ч л солі,

гострий перець до смаку

сушений часник до смаку

1 цибулина

100-150 г сала (солоного або копченого)

Спосіб приготування:

Цибулю кришимо дрібно. Також нарізаємо сало невеликими шматочками. Розігріваємо сковороду та на невеликій кількості олії обсмажуємо сало. Якщо в ньому багато жиру — підтоплюємо. Коли сало підзолотиться, вкидаємо туди цибулю. Все засмажуємо до золотистого. Відварюємо картоплю. Розминаємо готову картоплю на пюре та залишаємо до повного охолодження. Тоді знову перетираємо до повної однорідності. До пюре додаємо два яйця, солимо та всипаємо спеції. Вимішуємо і починаємо додавати борошно. Замішуємо не туге, не липке тісто. Ділимо на частинки. Скручуємо їх на "ковбаски", а тоді ще раз ділимо та перекручуємо на тоненькі "пальчики". Відварюємо їх в солоній киплячій воді одну хвилину. Одразу перекладаємо в засмажку та все разом ще кілька хвилин обсмажуємо.

Це дуже ситно та смачно. Також ми ділились рецептом медового пирога до чаю. Він знадобиться, якщо навіть після ситної страви захочеться солоденького.