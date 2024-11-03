Якщо є кілограм картоплі і треба нагодувати родину: розкішний український рецепт (відео)
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Чудова страва — бюджетна і дуже смачна
Українські страви з тіста часто готуються з додаванням компонентів "начинки". Якщо ви готували ліниві вареники, то пропонуємо ще одну страву, яка готується за подібним принципом — палюшки.
Це дуже ситно та смачно. А ще страва максимально проста і її нескладно приготувати, коли треба нагодувати всю родину кілограмом картоплі. Рецептом поділились на кулінарному ютуб-каналі "Смачно та гарно вдома".
Інгредієнти:
- 1 кг картоплі
- 350 г борошна + 50 г на підсипку
- 2 яйця
- 1 ч л солі,
- гострий перець до смаку
- сушений часник до смаку
- 1 цибулина
- 100-150 г сала (солоного або копченого)
Спосіб приготування:
- Цибулю кришимо дрібно. Також нарізаємо сало невеликими шматочками.
- Розігріваємо сковороду та на невеликій кількості олії обсмажуємо сало. Якщо в ньому багато жиру — підтоплюємо. Коли сало підзолотиться, вкидаємо туди цибулю.
- Все засмажуємо до золотистого. Відварюємо картоплю.
- Розминаємо готову картоплю на пюре та залишаємо до повного охолодження. Тоді знову перетираємо до повної однорідності.
- До пюре додаємо два яйця, солимо та всипаємо спеції. Вимішуємо і починаємо додавати борошно.
- Замішуємо не туге, не липке тісто. Ділимо на частинки. Скручуємо їх на "ковбаски", а тоді ще раз ділимо та перекручуємо на тоненькі "пальчики".
- Відварюємо їх в солоній киплячій воді одну хвилину. Одразу перекладаємо в засмажку та все разом ще кілька хвилин обсмажуємо.
Це дуже ситно та смачно. Також ми ділились рецептом медового пирога до чаю. Він знадобиться, якщо навіть після ситної страви захочеться солоденького.