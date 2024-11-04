Лучше магазинных сладостей: рецепт конфет, которые сможет приготовить даже ребенок (видео)

Очень вкусно с чаем и на перекус

Кто не любит сладости? Особенно, когда они не только вкусные, но и полезные! Конфеты из фиников — это идеальный вариант для тех, кто хочет наслаждаться натуральным десертом без искусственных добавок. Сочетание сладких фиников, хрустящего арахиса и нежной кокосовой стружки превращает простые ингредиенты в настоящее лакомство. Всего несколько шагов — и у вас готовы полезные домашние конфеты, которые подойдут как для перекуса, так и для угощения гостей.

Рецептом финиковых конфет поделилась фудблогер Katia_cooking_ на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

финики (без косточек) — 200 г;

жареный арахис — 200г;

кокосовая стружка — 100г;

мед — 1.ч.л.;

шоколад (по желанию) — 200г.

Способ приготовления:

Блендером измельчаем жареный арахис финики и кокосовую стружку. Добавляем мед, перемешиваем. Должна получиться масса, которая при сжатии держит форму. Формируем шарики, кладем на доску и отправляем в морозилку на 10 минут. Если не будете использовать шоколад, то ставить в морозилку не нужно, а сразу после приготовления обваляйте в кокосовой стружке. Растапливаем шоколад. Далее добавляем к шоколаду орешки, достаем конфеты и погружаем по одной в шоколад. Снова кладем на доску с пергаментом и отправляем в холодильник на несколько минут, чтобы застыл шоколад.

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