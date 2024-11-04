Лучше магазинных сладостей: рецепт конфет, которые сможет приготовить даже ребенок (видео)
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Очень вкусно с чаем и на перекус
Кто не любит сладости? Особенно, когда они не только вкусные, но и полезные! Конфеты из фиников — это идеальный вариант для тех, кто хочет наслаждаться натуральным десертом без искусственных добавок. Сочетание сладких фиников, хрустящего арахиса и нежной кокосовой стружки превращает простые ингредиенты в настоящее лакомство. Всего несколько шагов — и у вас готовы полезные домашние конфеты, которые подойдут как для перекуса, так и для угощения гостей.
Рецептом финиковых конфет поделилась фудблогер Katia_cooking_ на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
- финики (без косточек) — 200 г;
- жареный арахис — 200г;
- кокосовая стружка — 100г;
- мед — 1.ч.л.;
- шоколад (по желанию) — 200г.
Способ приготовления:
- Блендером измельчаем жареный арахис финики и кокосовую стружку.
- Добавляем мед, перемешиваем. Должна получиться масса, которая при сжатии держит форму.
- Формируем шарики, кладем на доску и отправляем в морозилку на 10 минут. Если не будете использовать шоколад, то ставить в морозилку не нужно, а сразу после приготовления обваляйте в кокосовой стружке.
- Растапливаем шоколад. Далее добавляем к шоколаду орешки, достаем конфеты и погружаем по одной в шоколад.
- Снова кладем на доску с пергаментом и отправляем в холодильник на несколько минут, чтобы застыл шоколад.
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