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Лучше магазинных сладостей: рецепт конфет, которые сможет приготовить даже ребенок (видео)

Автор
Наталья Граковская
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Автор
Готовятся конфеты за считанные минуты
Готовятся конфеты за считанные минуты. Фото Коллаж "Телеграфа"

Очень вкусно с чаем и на перекус

Кто не любит сладости? Особенно, когда они не только вкусные, но и полезные! Конфеты из фиников — это идеальный вариант для тех, кто хочет наслаждаться натуральным десертом без искусственных добавок. Сочетание сладких фиников, хрустящего арахиса и нежной кокосовой стружки превращает простые ингредиенты в настоящее лакомство. Всего несколько шагов — и у вас готовы полезные домашние конфеты, которые подойдут как для перекуса, так и для угощения гостей.

Рецептом финиковых конфет поделилась фудблогер Katia_cooking_ на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

  • финики (без косточек) — 200 г;
  • жареный арахис — 200г;
  • кокосовая стружка — 100г;
  • мед — 1.ч.л.;
  • шоколад (по желанию) — 200г.

Способ приготовления:

  1. Блендером измельчаем жареный арахис финики и кокосовую стружку.
  2. Добавляем мед, перемешиваем. Должна получиться масса, которая при сжатии держит форму.
  3. Формируем шарики, кладем на доску и отправляем в морозилку на 10 минут. Если не будете использовать шоколад, то ставить в морозилку не нужно, а сразу после приготовления обваляйте в кокосовой стружке.
  4. Растапливаем шоколад. Далее добавляем к шоколаду орешки, достаем конфеты и погружаем по одной в шоколад.
  5. Снова кладем на доску с пергаментом и отправляем в холодильник на несколько минут, чтобы застыл шоколад.

Не менее легким и вкусным десертом к чаю будет Львовский сырник. Ранее мы рассказывали, как приготовить его без муки.

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#Рецепты #Конфеты #Готовим дома