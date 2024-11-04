Сміливо ставте на святковий стіл: шеф-кухар показав, як приготувати буженину, яка замінить всі ковбаси (відео)
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Чудовий рецепт святкової страви
Святкові закуски — це те, що можна внести і до щоденного меню. До прикладу, ми розповідали, як приготувати смачний салат з сухариками. Тепер ділимось рецептом апетитної та соковитої буженини зі свинини.
Як приготувати буженину швидко, просто та смачно у відео на своєму ютуб-каналі розповів шеф-кухар Андрій Клюс. Це м’ясо стане окрасою будь-якого святкового столу.
Інгредієнти:
- Свиняча шийка — 2 кг
- Апельсин — 1 шт. (цедра та сік)
- Мед — 50 г
- Соєвий соус — 50 мл
- Соус Востершир — 20 мл
- Чебрець сушений — 1 ч. л.
- Гірчиця зернова — 2 ст. л.
- Гірчиця дижонська — 2 ст. л.
- Часник — 3-4 зубчики
- Сіль, чорний перець — до смаку
- Оливкова олія — для змащування форми
Спосіб приготування:
- Свинячу шийку ретельно промийте і обсушіть паперовими рушниками. Зробіть у м'ясі глибокі надрізи ножем і вставте туди часточки часнику.
- Змішайте в мисці цедру апельсина, сік апельсина, мед, соєвий соус, соус Востершир, обидва види гірчиці, подрібнений часник, сіль і перець. Отриманим маринадом ретельно натерти свинину з усіх боків. Залиште м'ясо маринуватися в холодильнику щонайменше на 4 години, а краще на ніч.
- Вранці розігрійте духовку до 180°C. Викладіть мариновану свинину в форму для запікання, змащену оливковою олією.
- Накрийте форму фольгою і поставте в розігріту духовку. Запікайте протягом 1,5-2 годин. За 30 хвилин до готовності зніміть фольгу, щоб утворилася апетитна скоринка. Дістаньте готову буженину з духовки і дайте їй трохи відпочити перед нарізкою.
Наріжте буженину на порційні шматки і подавайте з улюбленим гарніром, наприклад, картопляним пюре. До речі ми розповідали, як приготувати його особливо вдало.