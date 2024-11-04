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Сміливо ставте на святковий стіл: шеф-кухар показав, як приготувати буженину, яка замінить всі ковбаси (відео)

Автор
Марія Дума
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Це м’ясо виходить дуже соковитим
Це м’ясо виходить дуже соковитим. Фото Скриншот з відео

Чудовий рецепт святкової страви

Святкові закуски — це те, що можна внести і до щоденного меню. До прикладу, ми розповідали, як приготувати смачний салат з сухариками. Тепер ділимось рецептом апетитної та соковитої буженини зі свинини.

Як приготувати буженину швидко, просто та смачно у відео на своєму ютуб-каналі розповів шеф-кухар Андрій Клюс. Це м’ясо стане окрасою будь-якого святкового столу.

Інгредієнти:

  • Свиняча шийка — 2 кг
  • Апельсин — 1 шт. (цедра та сік)
  • Мед — 50 г
  • Соєвий соус — 50 мл
  • Соус Востершир — 20 мл
  • Чебрець сушений — 1 ч. л.
  • Гірчиця зернова — 2 ст. л.
  • Гірчиця дижонська — 2 ст. л.
  • Часник — 3-4 зубчики
  • Сіль, чорний перець — до смаку
  • Оливкова олія — для змащування форми

Спосіб приготування:

  1. Свинячу шийку ретельно промийте і обсушіть паперовими рушниками. Зробіть у м'ясі глибокі надрізи ножем і вставте туди часточки часнику.
  2. Змішайте в мисці цедру апельсина, сік апельсина, мед, соєвий соус, соус Востершир, обидва види гірчиці, подрібнений часник, сіль і перець. Отриманим маринадом ретельно натерти свинину з усіх боків. Залиште м'ясо маринуватися в холодильнику щонайменше на 4 години, а краще на ніч.
  3. Вранці розігрійте духовку до 180°C. Викладіть мариновану свинину в форму для запікання, змащену оливковою олією.
  4. Накрийте форму фольгою і поставте в розігріту духовку. Запікайте протягом 1,5-2 годин. За 30 хвилин до готовності зніміть фольгу, щоб утворилася апетитна скоринка. Дістаньте готову буженину з духовки і дайте їй трохи відпочити перед нарізкою.

Наріжте буженину на порційні шматки і подавайте з улюбленим гарніром, наприклад, картопляним пюре. До речі ми розповідали, як приготувати його особливо вдало.

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#Рецепт #М'ясо #Святковий стіл #Андрій Клюс